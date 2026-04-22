Sigue creciendo la avalancha de escándalos que han traído las recientes declaraciones de Angie Rodríguez. La nueva controversia se desató en torno al manejo de recursos públicos en proyectos como el de La Mojana, luego de que la antigua mano derecha del presidente advirtiera sobre la existencia de cerca de un billón de pesos listos para ejecución que, según dijo, no han sido utilizados.

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Durante una entrevista con Blu Radio, la funcionaria expresó su preocupación por la situación de la población afectada por inundaciones en la región, señalando que los recursos destinados a obras de mitigación no han avanzado como se esperaba.

Acá, el fragmento de la entrevista:

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Rodríguez aseguró que decidió “blindar” los recursos mediante la vinculación de un organismo internacional que asumiría la ejecución de los proyectos.

Según explicó a la emisora, la intención es evitar posibles manipulaciones en la contratación y garantizar mayor transparencia en el uso del dinero público.

“Yo dije, bueno, tengo que blindar la plata como sea”, señaló en la entrevista, al referirse a la decisión de involucrar entidades internacionales en el proceso.

Señalamientos, disputas internas y versiones sobre el manejo del fondo

En sus declaraciones, la funcionaria también hizo referencia a presiones internas y a una supuesta disputa por el control del fondo, mencionando a exdirectivos de la entidad.

Según su versión, existirían tensiones relacionadas con la ejecución de proyectos y el manejo de contratos, lo que habría desatado enfrentamientos administrativos.

Rodríguez también mencionó el caso de proyectos específicos como la llamada “ruta del arroz”, que, según dijo, ha traído cuestionamientos por los recursos invertidos, sobre todo en la administración de Carlos Carrillo, director de la UNGRD y uno de sus detractores más fuertes.

La funcionaria explicó que dentro de los planes del fondo se contempla la implementación de una auditoría forense y la participación de organismos internacionales para hacer seguimiento a los recursos.

El objetivo, según su versión, sería fortalecer los controles y evitar posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.