La Casa de Nariño vive una de sus crisis internas más profundas. Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, rompió el silencio en una entrevista con Semana donde denunció la existencia de oscuros intereses que rodean al presidente Gustavo Petro. Según Rodríguez, el Palacio se ha convertido en un escenario de “juegos por el poder y el dinero” protagonizado por funcionarios que, convencidos de que el proyecto político no continuará, buscan “exprimir” el Estado.

Sigue a PULZO en Discover

Rodríguez señaló directamente a figuras como Juliana Guerrero, Carlos Carrillo (director de la UNGRD) y Gustavo Moreno de liderar una estrategia de desprestigio basada en calumnias para aislar al primer mandatario de sus aliados leales.

Uno de los puntos más impactantes del relato de Rodríguez es el tipo de acusaciones que, según ella, le hicieron llegar al presidente para destruirla políticamente. La funcionaria aseguró que le dijeron a Petro que ella tenía alianzas con paramilitares, que era una “contrabandista” y hasta la “reina del fentanilo”.

La ruptura emocional con el proyecto parece haber ocurrido a comienzos de 2025, durante un consejo de ministros en Catam. Rodríguez narró que el presidente, delante de todo el gabinete, la señaló de hacer política con personajes como Roy Barreras y alias ‘Macaco’. Mientras el mandatario la increpaba, sus supuestos enemigos en Palacio, Carrillo y Moreno, se burlaban.

“Él me señaló delante de los ministros. Después, mis compañeros me expresaron solidaridad y me dijeron que lo tenían envenenado”, contó Rodríguez, quien además confirmó que no habla con el jefe de Estado desde hace meses.

Pese a los ataques, Rodríguez asegura que mantiene sus ideales, aunque su visión sobre las personas ha cambiado. “Aprendí algo muy valioso: uno debe ser convencido de los ideales y defenderlos siempre, más no de las personas porque fallan”, concluyó. La gerente del Fondo Adaptación hizo un llamado público al presidente para que tome medidas y no permita que su círculo cercano termine por destruir el proyecto político que tardaron décadas en construir.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.