Un nuevo choque político se desató luego de que la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, desmintiera las declaraciones de Paloma Valencia, quien aseguró que existía un informe sobre presunta presión de grupos armados a favor de Iván Cepeda en la campaña presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sorpresiva respuesta de Paloma Valencia por adhesión de Miranda: “Cómo será de malo el Gobierno”)

La polémica surgió en medio de un debate en el Congreso, donde la candidata afirmó que dichas denuncias estarían respaldadas por documentos de la Defensoría. Sin embargo, la entidad salió a aclarar que no ha emitido ningún informe ni comunicado en ese sentido.

Según explicó, no cuenta con información que permita sostener que grupos armados estén coaccionando a los votantes para favorecer a un candidato en particular.

Lee También

#ATENCIÓN La Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) rechaza las afirmaciones de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, (@PalomaValenciaL quien aseguró que esta entidad ha publicado informes diciendo que los grupos armados están presionando a la población para… pic.twitter.com/1vrBAYAX6y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 22, 2026

Defensoría del Pueblo y el llamado a no difundir información falsa sobre elecciones

La Defensoría del Pueblo también pidió prudencia en el uso de este tipo de afirmaciones durante la contienda electoral, al advertir sobre los riesgos de difundir versiones sin sustento institucional.

En ese sentido, hizo un llamado a respetar su labor y a no utilizar información no verificada, especialmente en temas sensibles como la violencia política y el proceso democrático.

“Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en Colombia, eliminar también la desinformación y la estigmatización”, indicó la defensora.

El cruce entre Paloma Valencia e Iván Cepeda se suma a otros enfrentamientos recientes en el marco de las elecciones de 2026, donde las acusaciones sobre seguridad y presencia de grupos ilegales han marcado el debate público.

Este episodio vuelve a poner en evidencia el clima de polarización que rodea la campaña, así como la importancia de las instituciones en la verificación de información durante el proceso electoral.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.