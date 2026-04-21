Un nuevo enfrentamiento protagonizaron Paloma Valencia e Iván Cepeda Castro en la plenaria del Senado, en medio de la discusión sobre la posibilidad de adelantar un debate entre candidatos presidenciales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Paloma Valencia sigue apretando a Cepeda: llevaría a candidatos al Congreso para debate)

Durante la sesión, Cepeda aseguró que ya tiene definido a su compromisario y que está a la espera de que Valencia y Abelardo De La Espriella designen a sus representantes para establecer las reglas del esperado debate.

De hecho, también le mencionó al expresidente Álvaro Uribe, al hermano del exmandatario y le pidió que no manejara el debate a los gritos. “Sentémonos a debatir, pero sobre propuestas”.

Nuevamente el Senador y candidato presidencial @IvanCepedaCast enseñándole a Paloma Valencia cómo debe comportarse en una democracia. Ella y los suyos siempre se van a los gritos, a los insultos y se salen por la tangente cuando se trata de debatir. Nunca ponen la cara por… pic.twitter.com/wuFMzDKOtp — Sandra Ramírez (@SandraComunes) April 21, 2026

Debate con exclusiones: el centro, en medio de la disputa

El senador del Pacto Histórico también dejó clara su postura frente a los escenarios de debate, al afirmar que solo está interesado en confrontar ideas con Valencia y Abelardo de la Espriella, al considerar que su disputa política es con lo que denomina “extrema derecha”.

Esa decisión dejaría por fuera a figuras del centro como Sergio Fajardo y Claudia López, lo que ha generado críticas. Fajardo, por ejemplo, calificó la postura de Cepeda como una “estrategia” para excluirlo del debate presidencial.

Paloma Valencia responde a Iván Cepeda

Por su parte, Paloma Valencia insistió en que los debates deben incluir a todas las corrientes política.

#AsíVaLaCampaña | Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) propone citar debate de control político al que serían invitados los candidatos Claudia López (@ClaudiaLopez), Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), Roy Barreras (@RoyBarreras) y Sergio Fajardo (@sergio_fajardo): “Si el… pic.twitter.com/WbYbJveYwa — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 21, 2026

La senadora reveló que radicó una proposición para convocar a los candidatos presidenciales a un debate en el Congreso y fue enfática en su mensaje:

“Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito a un debate de control político aquí para que vengan y hablen. Y, si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga, pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la Presidencia”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.