Un nuevo enfrentamiento protagonizaron Paloma Valencia e Iván Cepeda Castro en la plenaria del Senado, en medio de la discusión sobre la posibilidad de adelantar un debate entre candidatos presidenciales.
(Vea también: Paloma Valencia sigue apretando a Cepeda: llevaría a candidatos al Congreso para debate)
Durante la sesión, Cepeda aseguró que ya tiene definido a su compromisario y que está a la espera de que Valencia y Abelardo De La Espriella designen a sus representantes para establecer las reglas del esperado debate.
“Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento. Usted prefiere dar órdenes como capataz de finca”, le lanzó Cepeda a Valencia, elevando el tono del intercambio.Lee También
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De hecho, también le mencionó al expresidente Álvaro Uribe, al hermano del exmandatario y le pidió que no manejara el debate a los gritos. “Sentémonos a debatir, pero sobre propuestas”.
Nuevamente el Senador y candidato presidencial @IvanCepedaCast enseñándole a Paloma Valencia cómo debe comportarse en una democracia.
Ella y los suyos siempre se van a los gritos, a los insultos y se salen por la tangente cuando se trata de debatir. Nunca ponen la cara por… pic.twitter.com/wuFMzDKOtp
— Sandra Ramírez (@SandraComunes) April 21, 2026
Debate con exclusiones: el centro, en medio de la disputa
El senador del Pacto Histórico también dejó clara su postura frente a los escenarios de debate, al afirmar que solo está interesado en confrontar ideas con Valencia y Abelardo de la Espriella, al considerar que su disputa política es con lo que denomina “extrema derecha”.
Esa decisión dejaría por fuera a figuras del centro como Sergio Fajardo y Claudia López, lo que ha generado críticas. Fajardo, por ejemplo, calificó la postura de Cepeda como una “estrategia” para excluirlo del debate presidencial.
Paloma Valencia responde a Iván Cepeda
Por su parte, Paloma Valencia insistió en que los debates deben incluir a todas las corrientes política.
#AsíVaLaCampaña | Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) propone citar debate de control político al que serían invitados los candidatos Claudia López (@ClaudiaLopez), Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), Roy Barreras (@RoyBarreras) y Sergio Fajardo (@sergio_fajardo): “Si el… pic.twitter.com/WbYbJveYwa
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 21, 2026
La senadora reveló que radicó una proposición para convocar a los candidatos presidenciales a un debate en el Congreso y fue enfática en su mensaje:
“Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito a un debate de control político aquí para que vengan y hablen. Y, si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga, pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la Presidencia”.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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