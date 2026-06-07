A poco más de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades electorales pusieron en marcha uno de los mecanismos de vigilancia más importantes para la jornada democrática. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya habilitó la plataforma para que partidos y movimientos políticos acrediten a los testigos electorales y auditores de sistemas que acompañarán las elecciones en las que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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La plataforma estará disponible hasta el 12 de junio a las 5:00 p. m. para las votaciones en el exterior. En el caso del territorio nacional, el plazo se extenderá hasta el 18 de junio a la misma hora. El organismo electoral recordó que este es el único canal autorizado para la postulación y acreditación de los actores electorales.

Cuáles serán las funciones de los testigos electorales en la segunda vuelta

La figura de los testigos electorales ha cobrado cada vez más relevancia en los procesos democráticos. Durante las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial de mayo, más de 1,3 millones de personas fueron acreditadas para vigilar el preconteo y los escrutinios en todo el país.

Uno de los principales avances reportados por las autoridades en los recientes comicios fue la posibilidad de validar las actas electorales en las más de 122.000 mesas de votación instaladas. Esto permitió un seguimiento más detallado del proceso y ayudó a reducir inconsistencias durante la consolidación de resultados.

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Cabe mencionar que los testigos electorales representan a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos. Su función principal es vigilar el desarrollo de las votaciones y los escrutinios, además de presentar reclamaciones cuando detecten irregularidades.

Una de las novedades para esta segunda vuelta es que ya no habrá un solo testigo por mesa de votación. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, anunció que se permitirá la presencia de hasta dos testigos por cada mesa, con el objetivo de fortalecer la observación electoral.

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