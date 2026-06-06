José Manuel Restrepo estuvo con los periodistas de Pulzo para responder a algunas de las preguntas que hay sobre las propuestas que él, como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, defiende en esta contienda electoral.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria habló sobre la visión que tienen ellos sobre la propuesta de constituyente que acaba de caerse y el respeto a la Constitución de 1991 y las leyes del país, entre otras, sobre la restricción para usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer proselitismo político.

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La conversación estuvo enmarcada en la continuidad o no de la JEP y de las decisiones que puede tomar en caso de convertirse en Gobierno contra los grupos al margen de la ley.

Pero también abordó temas económicos de interés para la juventud como la continuidad de beneficios para los estudiantes de las universidades privadas, cambios en el Sena y acciones que contribuyan a que cada vez más personas puedan adquirir casa propia.

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También reaccionó a uno de los recientes casos de Bajo Sospecha, el espacio de Pulzo.com para hablar sobre diferentes temas judiciales. En esa edición, se evidenciaron varios casos de personas que han visto un deterioro en la atención médica como consecuencia de los malos cambios en el sistema de salud. Esto además, permitió que el candidato hable sobre la propuesta que hay para recomponer el sistema de salud.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: