Iván Cepeda volvió a meter presión sobre la organización del esperado debate presidencial con Abelardo de la Espriella. Desde Cali, el candidato aseguró que su campaña ya designó a los compromisarios encargados de definir las reglas y condiciones del encuentro, pero afirmó que todavía no ha recibido una respuesta similar de su rival político.

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Cepeda cuestionó la postura de De la Espriella frente a la necesidad de acordar unas condiciones mínimas para el debate y aseguró que ese paso es fundamental para que el encuentro pueda concretarse.

“Nosotros habíamos nombrado dos compromisarios. No hemos sabido que el señor De la Espriella haga lo propio. En una declaración desobligante, como suele hacerlo, dijo que no necesitábamos reglas”, afirmó el candidato.

El aspirante presidencial insistió en que cualquier debate democrático requiere acuerdos básicos entre las campañas y lanzó nuevas críticas contra su contrincante.

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“Tal vez a él no le gusten las reglas, es su procedimiento. Tal vez él no es amante de las reglas ni de respetar reglas, pero en democracia es así. Hay que tener reglas. Son reglas básicas y mínimas”, señaló.

Cepeda también hizo un llamado para que la campaña de De la Espriella nombre cuanto antes a sus representantes y así avanzar en los aspectos logísticos y metodológicos del encuentro.

“Volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos y para que se vea que no estamos haciendo simplemente anuncios que no tienen contenido o que son simplemente declaratorios”, manifestó.

El candidato presidencial Iván Cepeda propone un único debate con Abelardo De La Espriella, transmitido por Caracol TV, RCN TV y RTVC. #VocesySonidos pic.twitter.com/iBQrj3kNcH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 6, 2026

Además, el candidato anunció que en las próximas horas solicitará formalmente a tres de los principales medios de comunicación del país servir como anfitriones del debate presidencial.

“En las próximas horas vamos a pedir a las gerencias de tres importantes medios de comunicación que sean anfitriones de este debate”, indicó.

Cepeda precisó que su propuesta contempla a Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC, medios que, según explicó, ya han invitado anteriormente a su campaña a distintos espacios informativos.

“Me permito decir que la campaña, aceptando invitaciones que ha tenido en el pasado de Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC, les va a pedir a las gerencias de estos medios de comunicación que sirvan de gerencias del debate”, agregó.

Por su parte, Caracol Televisión respondió que está listo para transmitir el debate entre los dos candidatos, un mensaje que podría facilitar la organización de uno de los eventos más esperados de la recta final de la campaña presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: