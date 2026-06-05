Clara López Obregón fue confirmada como la nueva jefa del equipo económico de la campaña de Iván Cepeda, una decisión que despeja varias dudas sobre las personas encargadas de diseñar las propuestas económicas del aspirante de izquierda.

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Durante buena parte de la campaña, Cepeda evitó revelar los nombres de los expertos que participaban en la construcción de su programa de gobierno. Aunque era conocido que el coordinador programático era Andrés Flores, no existía claridad sobre quiénes lideraban áreas estratégicas como la economía.

La confirmación de Clara López permite conocer por primera vez una de las figuras más importantes detrás de las propuestas económicas del candidato. Durante las últimas semanas también habían surgido versiones sobre una posible participación de Germán Umaña y Simón Gómez en el equipo de campaña, aunque no se habían anunciado cargos concretos.

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran su paso por el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, además de haber sido alcaldesa encargada de Bogotá, concejal, congresista y una de las figuras históricas del Polo Democrático.

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Su perfil académico también ha sido uno de los aspectos resaltados tras el anuncio. Clara López es economista de Universidad de Harvard y abogada de Universidad de los Andes, credenciales que ahora estarán al servicio de la construcción de la estrategia económica de la campaña presidencial de Iván Cepeda para la recta final de las elecciones.

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