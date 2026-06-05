La intensa batalla política y judicial por el uso de la camiseta de la Selección Colombia sumó un nuevo y encendido capítulo en las calles de Bogotá. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, protagonizó un masivo encuentro en la cancha del Club Ferroviario de la localidad de Puente Aranda, donde recibió el respaldo público de 32 barras futboleras y 18 colectivos de diferentes equipos del balompié nacional. Sin embargo, más allá del colorido evento, el mensaje central de la jornada dejó en el aire una paradoja que no pasó desapercibida para los analistas de la contienda electoral

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De acuerdo con el comunicado de prensa de la campaña titulado “Iván Cepeda y Aida Quilcué recibieron la camiseta de la Selección Colombia por parte de las 32 barras futboleras”, los jóvenes asistentes le obsequiaron al aspirante la indumentaria oficial de la ‘Tricolor’ como un acto simbólico de apoyo de cara a la segunda vuelta presidencia. Durante el acto, Cepeda enfatizó con vehemencia que la camiseta de la Selección es un símbolo popular que le pertenece a la totalidad del pueblo colombiano y afirmó de manera tajante que la prenda bajo ninguna circunstancia debe ser instrumentalizada por ningún sector político.

El punto que “no cuadra” y que encendió los cuestionamientos en las plataformas digitales radica justamente en la naturaleza del evento. Mientras Iván Cepeda criticaba con dureza el uso político del uniforme de la Selección, su propio equipo de comunicaciones difundió el documento oficial completamente revestido con los logotipos oficiales de su campaña a la Presidencia y los distintivos del Pacto Histórico, convirtiendo el acto de entrega de la camiseta en una evidente y estratégica herramienta de proselitismo electoral frente a sus electores.

De hecho, en el momento en que recibió la camisa, lo que sorprendió es que Cepeda no se puso la camiseta de Colombia, contrario a lo que Quilcué sí hizo.

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COMUNICADO Iván Cepeda y Aida Quilcué recibieron la camiseta de la Selección Colombia por parte de las 32 barras futboleras Bogotá, 5 de junio de 2026.- El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, junto a su fórmula… pic.twitter.com/h3CFk9EiiQ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 5, 2026

Aprovechando la alta convocatoria juvenil en Puente Aranda, el candidato presidencial reafirmó su compromiso con el programa de barrismo social impulsado actualmente por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Cepeda cerró su intervención lanzando un durísimo ataque directo contra su contrincante de derecha, asegurando que estaba allí rodeado de la juventud para exigirle a Abelardo de la Espriella que no sea ladrón y que no se robe la camiseta que le pertenece a la identidad de todos los ciudadanos.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: