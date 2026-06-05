La tormenta política y jurídica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña presidencial sumó un capítulo inesperado. El abogado Wilmar Bocanegra, la mente detrás de la acción de tutela que frenó provisionalmente al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, salió a los medios a defender su postura y soltó una petición que dejó fríos a muchos.

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En una entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, Bocanegra destapó sus cartas y aseguró de manera tajante que la prohibición de usar la prenda de la ‘Tricolor’ no debe ser exclusiva para De la Espriella, sino que tiene que alcanzar de inmediato a Iván Cepeda y a todos los sectores de la izquierda

Durante el diálogo radial, el jurista aclaró que su iniciativa no nació de un interés por beneficiar a un bando político en la carrera hacia la segunda vuelta, sino de una amarga experiencia personal que vivió en un establecimiento público mientras disfrutaba de un partido del combinado nacional.

Según relató Bocanegra, él se encontraba en el lugar leyendo unos documentos informativos con las propuestas políticas del candidato Iván Cepeda. En ese momento, varios de los asistentes que vestían la indumentaria de la Selección Colombia lo identificaron y comenzaron a increparlo con dureza por sus posturas ideológicas.

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El abogado recordó que le empezaron a gritar calificativos como “guerrillero” e “izquierdoso”, además de otra serie de sandeces, una situación de alta tensión que escaló al punto en que el propio dueño del local comercial le recomendó abandonar el sitio para evitar que el altercado terminara en agresiones físicas. Para el demandante, este episodio demostró que los seguidores de Abelardo de la Espriella radicalizaron la camiseta y crearon una asociación indebida donde no se admite que una persona de pensamiento progresista porte el uniforme de todos, amenazando directamente la democracia

Bocanegra insistió en que la camiseta de la Selección Colombia no es un símbolo patrio bajo la estricta definición jurídica, pero argumentó que posee un valor de unidad nacional intangible que está por encima de cualquier debate deportivo o electoral. Por esta razón, el abogado enfatizó que su cruzada busca establecer un piso nivelado y con plenas garantías de equidad para todos los actores de la contienda.

Al ser cuestionado por la mesa periodística sobre el uso de la indumentaria por parte de figuras del Gobierno Nacional y congresistas como María José Pizarro, Bocanegra no dudó en señalar que la ley debe ser un rasero idéntico para las dos orillas. De forma contundente, sentenció que si la medida judicial se mantiene en firme, la restricción tiene que ser observada de manera obligatoria por los dirigentes y simpatizantes del Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda.

Finalmente, el profesional del derecho recordó a la opinión pública que el fallo emitido por la jueza de Bogotá es de carácter provisional dentro del trámite de la tutela. Confesó además que nunca previó que su reclamo ciudadano fuera a tomar unas dimensiones de tanta repercusión a nivel país, pero pidió total respeto por la autonomía de la funcionaria judicial frente a la ola de críticas que ha recibido el dictamen.