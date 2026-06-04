El ambiente político en Colombia está que arde tras el sorpresivo anuncio del Comité Promotor de suspender la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior postura moderada del candidato Iván Cepeda. Sin embargo, desde la otra orilla política la respuesta fue inmediata y fulminante. El exministro José Manuel Restrepo reapareció con fuertes declaraciones para advertirle al país que, según su lectura, todo se trata de una fría y calculada maniobra para pescar votos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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Para Restrepo, el paso atrás del oficialismo con la Carta Magna no es una muestra de sensatez ni de deseos de un “Acuerdo Nacional”, sino una respuesta al desespero electoral al ver que la propuesta estaba espantando a los ciudadanos indecisos.

El fantasma del mármol: “Los colombianos no somos inocentes”

En una contundente intervención, el economista y político recordó un episodio histórico reciente para pedirle a los electores que no bajen la guardia ante el cambio de discurso del Pacto Histórico. Restrepo comparó la situación actual con las promesas hechas por el hoy presidente Gustavo Petro en campañas anteriores.

Según el dirigente, los estrategas del oficialismo simplemente “se dieron cuenta de que no estaba funcionando en el proceso electoral” y por eso decidieron esconder la propuesta temporalmente en la nevera, pero manteniendo la misma agenda de fondo.

Las alertas que siguen encendidas contra la institucionalidad

José Manuel Restrepo fue enfático en señalar que, con o sin proyecto de firmas en marcha, el peligro para la estabilidad democrática del país sigue completamente vivo. Argumentó que las convicciones del Gobierno y de Iván Cepeda no han cambiado y que su hoja de ruta mantiene un corte autoritario.

El exministro resumió los puntos críticos que, a su juicio, siguen amenazado

Poderes públicos: Una constante intención de romper los pesos y contrapesos de la democracia colombiana.

Libertades ciudadanas: Ataques recurrentes a la institucionalidad y a las libertades, incluida de forma directa la libertad de prensa.

Destrucción económica: Una postura de confrontación directa hacia la iniciativa privada y el sector empresarial del país.

“Sigue exactamente el mismo camino. Sea que sigan o no sigan en la propuesta de Constituyente, los ataques a la institucionalidad han sido recurrentes en este gobierno”, concluyó Restrepo, sentenciando que el proceso de la denominada “Paz Total” y las reformas radicales se intentarán imponer de cualquier manera, por lo que calificó el nuevo discurso de moderación como algo “no creíble”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: