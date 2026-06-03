A medida que se aproxima la jornada definitiva en las urnas para la segunda vuelta presidencial, las estrategias internas de los comités regionales en el país quedan bajo el escrutinio de la opinión pública. La controversia se trasladó a la capital del departamento de Santander tras la difusión de un video de una reunión política, que se difundió en X. En el material audiovisual se observa a una líder y vocera de la coalición del Pacto Histórico impartiendo polémicas directrices de comunicación a los militantes que integran los equipos de trabajo del concejal de Bucaramanga, Jorge Flórez.

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En la grabación, donde se aprecian con claridad los logotipos oficiales del Pacto Histórico en la pared y un tablero con anotaciones sobre la organización de testigos y propaganda electoral, la mujer detalla inicialmente la necesidad de intensificar la búsqueda de apoyos individuales. La vocera insiste en la meta de que cada persona comprometida con la causa consiga uno o dos votos adicionales entre sus conocidos, con el propósito de expandir la base electoral antes de los comicios.

Sin embargo, el punto más álgido de la intervención ocurre cuando la líder redefine el enfoque comunicativo para contrarrestar la candidatura rival de Abelardo de la Espriella, vinculando la discusión a un tema de alta sensibilidad ambiental y social en la región de los Santanderes: la preservación del agua y el ecosistema local. “También tenemos que meter terror”, afirma la mujer de manera explicta ante el auditorio.

Acto seguido, la oradora argumenta que el uso de dicha estrategia no se debe a que la información sea falsa o inventada como parte de una campaña de desprestigio, sino a que, según su perspectiva, el programa de Gobierno de la oposición representa una amenaza real que justificaría agitar el debate en defensa del Páramo de Santurbán frente a la propuesta de la “Patria Milagro”. “No porque sea falso, no porque sea parte de la campaña de Abelardo, sino porque tenemos un panorama actual”, recalca en su intervención.

Para ejemplificar su punto sobre la necesidad de infundir este temor en los espacios del concejal Jorge Flórez, la vocera hace referencia al sector educativo y a las instituciones de educación superior públicas, señalando los supuestos riesgos a los que se enfrentarían las familias santandereanas. “Nosotros tenemos una de las mejores universidades públicas y tenemos que… ustedes tienen hijos… tienen que estudiar”, añade, buscando movilizar la preocupación de los asistentes en una sesión que evidencia la planificación de la estrategia de contraste y confrontación para la recta final de la campaña presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: