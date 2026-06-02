Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
Jun 2, 2026 - 12:53 pm

Eso deja ver en un video publicado este martes, en el que les hace una invitación a Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo y Claudia López a sostener un encuentro y hacer un esfuerzo para salvar la democracia.

“Malos o buenos gobiernos se pueden superar, lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía. Por eso quiero invitar a mi vice (Juan Daniel Oviedo), a Sergio Fajardo y a Claudia López, que se tomen un café conmigo para que hablemos de Colombia”, publicó Paloma Valencia, que sacó cerca de 1’640.000 votos el domingo pasado.

Seguido, les dice a los políticos mencionados que su interés también es que conversen sobre la sostenibilidad de las instituciones, entre otras cosas, porque “Colombia tiene que seguir en democracia”.

“Solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento, vamos a poder preservar nuestra democracia. Quedo pendiente”, sentencia la también senadora, que el domingo pasado expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella e instó a los colombianos a que voten por él en segunda vuelta.

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La intención de Valencia no deja de ser retadora, entre otras cosas, porque tiene al frente a personas que han sido radicales en sus posiciones frente a Abelardo de la Espriella. Claudia López, por ejemplo, ha manifestado que no está de acuerdo con sus ideas y con su trayectoria en la vida privada y pública.

Este es el video de la invitación que hizo Paloma Valencia a los otros participantes de las elecciones del domingo pasado en el país:

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.

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