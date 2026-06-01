Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron una de las mayores sorpresas políticas de los últimos años. Mientras la mayoría de las encuestadoras anticipaban una ventaja para Iván Cepeda, los resultados oficiales terminaron mostrando una realidad distinta: Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta y tomó ventaja rumbo a la definición presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Estoy listo para la batalla final”: De la Espriella, luego de ganar elecciones; y ataca a Cepeda)

La comparación entre los sondeos publicados durante mayo y el resultado final permite medir qué tan cerca estuvieron las firmas encuestadoras de reflejar el comportamiento real de los votantes.

Ninguna encuesta anticipó la victoria de Abelardo de la Espriella

Quizás el dato más llamativo es que ninguna de las cuatro mediciones consultadas ubicó a De la Espriella en el primer lugar. Por el contrario, todas proyectaban una victoria de Iván Cepeda, aunque con márgenes diferentes.

Lee También

Finalmente, el resultado oficial terminó siendo:

Abelardo de la Espriella: 43,74 %.

Iván Cepeda: 40,90 %.

Paloma Valencia: 6,92 %.

La diferencia entre las encuestas y el resultado real terminó siendo significativa en algunos casos.

Invamer fue la que más sobreestimó a Cepeda

La medición de Invamer proyectaba a Cepeda con 44,6 % de intención de voto y a De la Espriella con 31,6 %.

Comparado con el resultado final:

Cepeda obtuvo 3,7 puntos menos de lo estimado.

De la Espriella consiguió 12,1 puntos más de los proyectados.

Además, la encuesta ubicaba a Paloma Valencia en 14 %, mientras terminó con 6,92 %, una diferencia superior a siete puntos.

Atlas Intel fue la que más se acercó a la disputa entre los dos punteros

Atlas Intel mostraba un escenario mucho más cerrado:

Cepeda: 38,7 %.

De la Espriella: 37,3 %.

Aunque tampoco acertó al ganador, fue una de las firmas que más se aproximó al equilibrio entre ambos candidatos.

La diferencia frente al resultado final fue:

Cepeda: +2,2 puntos.

De la Espriella: +6,4 puntos.

Guarumo subestimó ampliamente a De la Espriella

La encuesta de Guarumo ubicaba a Cepeda con 37,1 % y a De la Espriella con apenas 27,5 %.

Al comparar con el resultado electoral:

Cepeda terminó 3,8 puntos por encima de la medición.

De la Espriella obtuvo 16,2 puntos más de los proyectados.

Se trata de una de las mayores diferencias registradas entre los sondeos y el resultado definitivo.

CNC tampoco proyectó el crecimiento final de Abelardo

Por su parte, CNC mostró el siguiente panorama:

Cepeda: 33,4 %

De la Espriella: 30,9 %

Paloma Valencia: 12,6 %

Aunque reflejaba una contienda más cerrada, tampoco alcanzó a registrar el crecimiento que terminó consolidando a De la Espriella como ganador de la primera vuelta.

El gran fenómeno: Abelardo creció más de lo esperado

La comparación deja una conclusión clara: las encuestas lograron identificar a los tres principales protagonistas de la contienda, pero no alcanzaron a medir la magnitud del crecimiento de Abelardo de la Espriella en el tramo final de la campaña.

Mientras los sondeos seguían mostrando una ventaja para Iván Cepeda, el resultado en las urnas terminó favoreciendo al candidato independiente, que cerró la jornada con 43,74 % de los votos y una diferencia cercana a tres puntos sobre su principal rival.

Así quedaron las encuestas frente al resultado real

Encuesta Cepeda De la Espriella Paloma Valencia Invamer 44,6 % 31,6 % 14,0 % Atlas Intel 38,7 % 37,3 % 14,3 % Guarumo 37,1 % 27,5 % 21,7 % CNC 33,4 % 30,9 % 12,6 % Resultado oficial 40,90 % 43,74 % 6,92 %

La principal sorpresa de la jornada terminó siendo la capacidad de De la Espriella para superar todas las proyecciones publicadas semanas antes de la votación y quedarse con el primer lugar de la elección.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: