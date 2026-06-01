Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de 2026 dejaron un dato que ya desata análisis en distintos sectores políticos: Iván Cepeda obtuvo más votos en primera vuelta que los alcanzados por Gustavo Petro cuando compitió por la Presidencia en 2022.

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(Vea también: Analista de Caracol TV cuestionó reacción de Petro tras las elecciones: “Es la lógica de un perdedor”)

Aunque Cepeda no terminó en el primer lugar de la jornada electoral, las cifras muestran un crecimiento de la votación del sector político que hoy ocupa la Casa de Nariño.

Cepeda obtuvo más votos que Petro en su primera vuelta de 2022

Según los resultados conocidos hasta ahora, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos en la primera vuelta presidencial de 2026. La cifra supera los 8.527.768 sufragios que Gustavo Petro consiguió en la primera vuelta de 2022, cuando enfrentó a Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. La diferencia entre ambos registros es de 1.160.593 votos a favor de Cepeda.

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El dato llama la atención porque, a diferencia de Petro en 2022, Cepeda no logró quedarse con el primer lugar de la primera vuelta. En esta ocasión, el ganador fue Abelardo de la Espriella, quien superó los 10,3 millones de votos y se convirtió en el candidato más votado de la jornada.

Sin embargo, el resultado de Cepeda muestra que la base electoral de la izquierda y del petrismo se mantuvo competitiva e incluso creció frente a la elección que llevó a Petro a la Presidencia.

Petro ganó la Presidencia tras la segunda vuelta

En 2022, Gustavo Petro llegó a la primera vuelta como favorito y posteriormente se impuso en la segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda elegido por voto popular en Colombia.

Ahora, el escenario es diferente. Aunque Iván Cepeda logró una votación superior a la que obtuvo Petro hace cuatro años en la primera ronda, deberá afrontar una segunda vuelta en la que buscará remontar la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella.

Diferencias entre Petro y Cepeda

Primera vuelta de 2022

Gustavo Petro: 8.527.768 votos.

Primera vuelta de 2026

Iván Cepeda: 9.688.361 votos.

Diferencia

+1.160.593 votos para Iván Cepeda.

La comparación deja uno de los datos más llamativos de la jornada electoral: el candidato del sector oficialista obtuvo más respaldo en primera vuelta que el propio Petro hace cuatro años, aunque el mapa político del país terminó favoreciendo a otro aspirante en la carrera hacia la Presidencia.

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