A solo horas de que se abran las urnas para la jornada democrática más importante del año, Cartagena de Indias se convirtió en el escenario de un terremoto judicial que sacude de frente la campaña del candidato presidencial Santiago Botero. Luego del dramático operativo de desalojo en un lujoso apartamento de Bocagrande, su esposa, la reconocida artista Manuela Echeverri Hoyos, habló en exclusiva con El Tiempo y destapó la oscura realidad detrás del político.

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Echeverri desmintió tajantemente el comunicado emitido por Botero, en el que aseguraba que todo se trataba de una manipulación orquestada por sectores de la derecha para hundir su candidatura. Por el contrario, la mujer reveló que el escándalo estalló por una mezcla de intolerancia política e infidelidad.

Según el impactante relato de la víctima, la agresión final comenzó el pasado jueves por un fuerte reclamo ambiental. El candidato presidencial grabó un video sugiriendo la destrucción del Páramo de Santurbán, lo que provocó que la madre de la artista, una reconocida ambientalista, le llamara fuertemente la atención. Botero enfureció y, media hora después, le ordenó a sus empleados empacar la ropa de su esposa y prohibirle la entrada a sus residencias.

La peor sorpresa para Manuela y las autoridades llegó a las 3:00 de la mañana del sábado, cuando acudieron con la Policía Nacional para hacer cumplir la orden de la Comisaría de Familia.

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“Él se negó a desalojar porque estaba con una mujer dentro del apartamento. Me había desalojado precisamente porque estaba con su amante”, confesó Echeverri, explicando la razón por la cual el político se atrincheró durante horas.

La artista plástica confesó que guardó silencio durante meses para no afectar la carrera a la Casa de Nariño de quien fue su pareja por cuatro años. Sin embargo, aseguró que la violencia física y psicológica venía creciendo como una bola de nieve: “Mi embarazo no fue agradable y mi posparto fue una pesadilla”, sentenció, añadiendo que Botero la amenazaba con quitarle los recursos a una obra social que ella lidera con niños vulnerables en La Boquilla.

Finalmente, la mujer lanzó un mensaje de aliento para que otras víctimas denuncien: “No soy la primera mujer que sufre la violencia de Santiago; antes que yo hubo otras víctimas que nunca se atrevieron”. Actualmente, el apartamento fue restituido a la madre y a su bebé de 10 meses, mientras Botero enfrenta una restricción legal absoluta para acercarse a ellos.

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