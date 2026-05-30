A pocas horas de la apertura de las urnas para una jornada electoral clave en el país, un nuevo escándalo judicial salpica al candidato presidencial Santiago Botero, tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos.

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Operativo en Cartagena para desalojar de lujoso apartamento en Bocagrande al candidato a la presidencia Santiago Botero, denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar. @eltiempo @fiscalia #elecciones #eleccionesColombia pic.twitter.com/mwzNjvsECy — John (@PilotodeCometas) May 30, 2026

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Según el relato entregado por Echeverri a El Tiempo, un operativo de la Policía Nacional y una comisaría de familia se llevó a cabo en la madrugada del sábado 30 de mayo en un apartamento ubicado en Bocagrande, donde se habría evidenciado la situación denunciada, en medio de una disputa por la ocupación del inmueble.

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La mujer aseguró que, tras varias horas de procedimiento, el apartamento fue restituido a ella y a su bebé de 10 meses hacia las 3 de la mañana, luego de que las autoridades intervinieran ante la negativa inicial del ocupante de desalojar el lugar, de acuerdo con su versión.

“Quedé confundida, golpeada. Estábamos a dos días de las elecciones, a mí no me interesaba afectar la campaña de Santiago (mi pareja de los últimos cuatro años), pero pensé en mi hijo y pensé en mí. Hay un punto en el que las mujeres violentadas no podemos silenciarnos ni permitir que la maldad crezca”, aseguró.

En la entrevista, Echeverri afirmó que lo ocurrido esa madrugada no sería un hecho aislado, sino parte de un presunto historial de violencia intrafamiliar que, según ella, se habría extendido durante los últimos meses, incluyendo su embarazo y el posparto.

La artista explicó que decidió acudir a la justicia tras un episodio ocurrido días antes de las elecciones, cuando, según su testimonio, se produjo una fuerte discusión entre su pareja y su madre, y posteriormente se le habría impedido el acceso a las propiedades que compartían en Cartagena.

“El pasado jueves entre las 7 y las 8 de la noche, cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente. En un video, Santiago dio a entender que se debía destruir el páramo de Santurbán, y mi mamá, que es ambientalista, le llamó la atención. Santiago le dijo unas cosas muy fuertes a mi mamá“, dijo en el medio mencionado.

Echeverri relató además que ese mismo día habría recibido la orden de sacar sus pertenencias del apartamento, situación que la llevó, según dijo, a priorizar la protección de su hijo y a formalizar la denuncia pese a la cercanía de la contienda electoral. “Él se negó a desalojar porque estaba con una mujer dentro del apartamento. Me había desalojado precisamente porque estaba con su amante”.

Frente a las versiones del político, quien ha señalado que existiría una presunta manipulación en su contra, la mujer lo negó en diálogo y aseguró que su decisión responde únicamente a hechos de violencia que, según ella, venía soportando desde hace meses.

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Finalmente, Echeverri afirmó que ya existe una orden judicial que impediría a Botero acercarse a ella y a su hijo, y dejó un mensaje dirigido a otras mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, invitándolas a denunciar y no guardar silencio frente a situaciones de maltrato.

“Él también tiene un hijo de 14 años. No soy la primera mujer que sufre la violencia de Santiago; antes que yo hubo otras víctimas, pero nunca se atrevieron a denunciar”, concluyó.

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