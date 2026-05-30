Un video de última hora conoció Red+Noticias, registrando el momento exacto en que uniformados de la Policía Nacional y delegados de la Comisaría de Familia Permanente de Cartagena rompieron el cerco e ingresaron al lujoso apartamento del candidato presidencial Santiago Botero, ubicado en el exclusivo sector turístico de Bocagrande. Sin embargo, al cruzar la puerta tras una angustiante jornada de tensión, las autoridades se llevaron una enorme sorpresa: el político ya no se encontraba en el inmueble.

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La grabación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, capta los instantes en que el equipo legal y la Fuerza Pública logran abrirse paso hacia el interior de la residencia. En los segundos siguientes se observa una exhaustiva inspección por la sala, la cocina y los balcones con vista al mar, confirmando que el lugar estaba completamente vacío. Todo parece indicar que el líder del movimiento ‘Romper el Sistema’ burló el esquema de seguridad y se esfumó sigilosamente saliendo por la zona de los parqueaderos subterráneos del edificio.

Este impactante operativo, que se extendió por casi diez horas, fue ordenado de manera urgente por la Comisaría de Familia para garantizar la protección de la esposa del candidato, la reconocida artista plástica y activista ambiental Manuela Echeverri Hoyos, y de su pequeño hijo de tan solo diez meses de edad. Según la denuncia penal por violencia intrafamiliar que originó el caso, Botero llevaba dos días prohibiéndoles de forma tajante el ingreso al apartamento, dejándolos “en la calle y sin un peso”.

No obstante, el expediente judicial revelado por Semana expone una situación mucho más peligrosa que una disputa doméstica. El documento oficial de la Comisaría advierte textualmente sobre una “escalada grave de violencia, caracterizada por amenazas reiteradas de muerte, exhibición de arma de fuego y uso efectivo de la misma mediante disparo”, configurando un riesgo inminente para la vida de las víctimas.

Pese a la gravedad de las pruebas y a que el comisario Amín Sanabria denunció que Botero se atrincheró gritando que iba a “dar balín a los abogados”, el candidato presidencial se pronunció brevemente asegurando que no tiene ningún tipo de “problemas” con la madre de su hijo. Mientras la denunciante permanece bajo estricto acompañamiento psicológico y el menor fue enviado provisionalmente a un hogar de paso, las autoridades avanzan en la búsqueda del político huérfano de paradero.

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