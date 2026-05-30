El operativo policial para desalojar de su apartamento al candidato presidencial Santiago Botero destapó un alarmante historial judicial. Aunque inicialmente se reportó el procedimiento por prohibirle la entrada a su familia, SEMANA reveló apartes del documento oficial de la Comisaría de Familia que exponen un escenario de altísimo peligro para las víctimas.

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En el documento que sustenta la orden judicial, conocido por Pulzo, la autoridad advierte que no se trata de una simple discusión familiar, sino de agresiones sistemáticas con armas involucradas.

“Se evidencia una escalada grave de violencia, caracterizada por amenazas reiteradas de muerte, exhibición de arma de fuego, uso efectivo del arma mediante disparo”, se lee de forma textual en el auto emitido por la entidad.

La Comisaría de Familia tomó la determinación de ordenar su salida inmediata del inmueble tras calificar la permanencia del político en el hogar como un “riesgo cierto, actual e inminente para la vida e integridad personal de la víctima”.

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Mientras avanza el procedimiento, la realidad a las afueras del apartamento en Cartagena es crítica. Manuela Echeverri, esposa del candidato y denunciante, ha tenido que pasar las horas esperando en la recepción del edificio ante la negativa de Botero de abrir la puerta a los uniformados de la Policía Nacional.

El drama escaló al punto de que su bebé de apenas diez meses de edad tuvo que ser enviado de urgencia a un hogar de paso desde la noche del viernes, ya que fue imposible ingresar por sus pertenencias o pañales debido a que el candidato se encuentra atrincherado.

Las autoridades en el lugar confirmaron que Botero sigue encerrado y que, en medio de la madrugada, lanzó duras advertencias contra los funcionarios y defensores: “Dijo que iba a dar balín a los abogados”. La denunciante permanece con acompañamiento permanente de trabajadoras sociales y psicólogos en el sitio.

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