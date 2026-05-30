Un fuerte escándalo judicial y político sacude la campaña electoral tras conocerse una orden de desalojo en contra del candidato presidencial Santiago Botero. El procedimiento, adelantado desde la madrugada de este sábado por la Comisaría de Familia de Cartagena con acompañamiento policial, se da en cumplimiento de un auto emitido el pasado 29 de mayo, el cual dictó medidas de protección a favor de su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, y de su hijo de diez meses de edad.

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De acuerdo con los documentos oficiales conocidos por Semana, la decisión responde a una denuncia formal por presunta violencia intrafamiliar. En el texto judicial se detalla que Echeverri denunció hechos de violencia en el contexto familiar por parte de su esposo, Raúl Santiago Botero Jaramillo, señalando el 28 de mayo de 2026 como la fecha de los incidentes más recientes, en los que presuntamente se les prohibió el ingreso a la vivienda. Ante esto, la autoridad ordenó el desalojo de Botero de la habitación que comparte con la afectada y le prohibió acercarse, penetrar o interferir en los lugares donde ella o el menor se encuentren.

El comisario de familia a cargo del caso, Amin Sanabria Aislant, informó a este medio de comunicación que el candidato presidencial se ha negado a colaborar con el procedimiento y permanece dentro del apartamento. “Está atrincherado en el apartamento. Hizo unas amenazas características en él. Dijo que iba a dar balín a los abogados”, manifestó el funcionario, explicando que el objetivo es lograr que abra la puerta para reintegrar al hogar a la esposa. Sanabria añadió que, ante la imposibilidad de ingresar al inmueble por pertenencias, el bebé de diez meses debió ser enviado provisionalmente a un hogar de paso desde la noche del viernes.

Por su parte, Alberto Boek, abogado defensor de Manuela Echeverri, aseguró que los procesos por violencia intrafamiliar se iniciaron hace un mes y que desde entonces se han registrado múltiples episodios de afectación psicológica y económica. El apoderado afirmó que el pasado jueves el candidato le envió un mensaje a su representada notificándole la restricción de entrada al domicilio. Actualmente, la denunciante se encuentra recibiendo acompañamiento y tratamiento por parte de un equipo de psicología y trabajo social de las autoridades competentes.

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