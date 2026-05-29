Lo que comenzó como un anuncio político de respaldo a Abelardo de la Espriella terminó convirtiéndose en una nueva polémica dentro de la campaña presidencial de Paloma Valencia.

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(Vea también: “Estamos en otro país”: esposa de De la Espriella reveló qué harán si pierden las elecciones)

Luego de que el exsenador Nicolás Pérez publicara un video anunciando que votará por De la Espriella y lanzara fuertes críticas contra la estrategia de Paloma Valencia, desde el propio entorno de la candidata salieron a responderle con delicadas acusaciones.

ANUNCIO MI VOTO POR EL TIGRE pic.twitter.com/H2m2RdBCpg — Nicolás Pérez Vásquez (@nperezvasquez) May 29, 2026

La encargada de hacerlo fue María del Rosario Guerra, quien actualmente aparece como gerente oficial de la campaña presidencial de Valencia.

Pérez había asegurado públicamente que fue “gerente nacional” de la campaña desde el “minuto cero” y que trabajó para convertir a Paloma Valencia en la candidata del Centro Democrático. Sin embargo, Guerra desmintió esa versión y aseguró que el excongresista solo estuvo vinculado por unos pocos días.

“Nicolás Pérez no fue gerente de la campaña de Paloma Valencia en la consulta. Por muy pocos días coordinó lo político”, escribió María del Rosario Guerra en redes sociales.

Pero la respuesta no terminó ahí. La dirigente uribista también lanzó una acusación mucho más fuerte al explicar por qué, según ella, Pérez salió del equipo político “por su muy mal trato verbal con las mujeres de la campaña”, afirmó.

Después, Guerra publicó un video ampliando su versión y defendiendo el funcionamiento interno de la candidatura de Paloma Valencia.

Nicolas Pérez No fue gerente de la campaña de @PalomaValenciaL en la Consulta. Por muy pocos días coordinó lo político, y por su muy mal trato verbal con las mujeres de la campaña se decidió retirarlo. Él apoyó a Paloma durante la escogencía del candidato del @CeDemocratico — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 29, 2026

“Informo a la opinión pública que el señor Nicolás Pérez hizo parte de la campaña por muy pocos días en el mes de febrero y hubo que retirarlo por el maltrato verbal a varias de nosotros las mujeres que trabajamos en la campaña”, afirmó.

Además, insistió en que Pérez dejó de hacer parte del proyecto político desde mediados de febrero y remarcó que la campaña tiene “como única gerente” a ella misma.

“La campaña de Paloma Valencia tiene como único gerente a María Rosario Guerra, quien les habla, y tiene un gran equipo de trabajo”, agregó.

El choque político explotó justo después de que Nicolás Pérez anunciara públicamente que respaldará a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.

En el video, el exsenador afirmó que dentro de la campaña de Valencia surgieron diferencias profundas sobre la estrategia y aseguró que “quien se equivoca de enemigo, se equivoca de discurso”.

También sostuvo que De la Espriella es “el único” candidato capaz de derrotar a Iván Cepeda, aunque en las encuestas más realistas, esto no tiene ningún tipo de respaldo.

La controversia abrió un nuevo frente interno dentro de los sectores de derecha, justo en el momento más decisivo de la campaña presidencial, mientras continúan los movimientos, adhesiones y rupturas entre dirigentes políticos de cara a las elecciones.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.