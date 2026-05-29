Nicolás Pérez, quien además fue gerente nacional de la campaña presidencial de Paloma Valencia, anunció públicamente que votará por Abelardo de la Espriella en las próximas elecciones presidenciales. A través de un video y un mensaje difundido en redes sociales, el excongresista explicó las razones que lo llevaron a tomar distancia del proyecto político que ayudó a construir dentro del Centro Democrático.

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Pérez recordó que acompañó a Paloma Valencia “desde el minuto cero” y que trabajó para consolidar su candidatura presidencial. Según dijo, hizo parte del proceso que llevó a la senadora a ganar la nominación interna del partido y posteriormente la consulta, convirtiéndola en una de las figuras más votadas del uribismo.

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Sin embargo, aseguró que con el paso de los meses aparecieron diferencias profundas frente a las prioridades y la estrategia política de la campaña. “Quien se equivoca de enemigo, se equivoca de discurso”, afirmó Nicolás Pérez, al señalar que el verdadero adversario político es “un proyecto continuista que tiene más del 60 % del territorio en manos de los bandidos”.

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ANUNCIO MI VOTO POR EL TIGRE pic.twitter.com/H2m2RdBCpg — Nicolás Pérez Vásquez (@nperezvasquez) May 29, 2026

El exsenador también aseguró que Abelardo de la Espriella ha logrado consolidar un movimiento ciudadano “auténtico, apasionado y genuino”, capaz de enfrentar a sectores de izquierda liderados, según él, por Iván Cepeda. En su pronunciamiento, Pérez destacó la “extrema coherencia” del abogado barranquillero como una de las principales razones para respaldarlo.

“Por eso hoy anuncio mi voto por el Tigre y respaldo masivamente”, dijo el excongresista, utilizando el apodo con el que se identifica a De la Espriella en su campaña presidencial. Además, sostuvo que el candidato representa una garantía para evitar que Colombia caiga en lo que calificó como un “Estado fallido”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.