El calendario electoral de Colombia marca uno de sus días más importantes. Este domingo 31 de mayo de 2026, millones de colombianos habilitados en el censo nacional están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. La jornada, que definirá el rumbo político del país entre aspirantes como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, contará con un estricto esquema de seguridad en todo el territorio nacional, coordinado por los ministerios del Interior y de Defensa.

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Como es habitual en estos certámenes democráticos, el Gobierno Nacional decretó la restricción en la venta y consumo de bebidas embriagantes, conocida popularmente como ley seca. Esta medida, diseñada para garantizar el orden público y el normal desarrollo de las votaciones, comenzará a regir de manera obligatoria en todos los municipios del país desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes primero de junio de 2026. Las autoridades locales y la Policía Metropolitana vigilarán el cumplimiento de la norma, imponiendo sanciones económicas y cierres a los establecimientos que la infrinjan.

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¿Cuándo ha habido segunda vuelta en Colombia?

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, para que un candidato gane la presidencia en la primera vuelta requiere obtener la mitad más uno de los votos válidos. En caso de que ninguno de los aspirantes alcance este umbral el 31 de mayo, se deberá hacer una segunda vuelta presidencial tres semanas después, programada para el domingo 21 de junio de 2026, entre las dos mayores votaciones.

Históricamente, la segunda vuelta ha sido una constante en el panorama político reciente de Colombia. Desde la implementación de la Carta Magna, se ha recurrido a esta instancia en las elecciones presidenciales de 1994 (Ernesto Samper y Andrés Pastrana), 1998 (Andrés Pastrana y Horacio Serpa), 2014 (Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga), 2018 (Iván Duque y Gustavo Petro) y las pasadas elecciones de 2022 (Gustavo Petro y Rodolfo Hernández). Las únicas excepciones en este siglo donde un candidato ganó en primera vuelta ocurrieron en 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez superó el 50 % de los sufragios en la primera cita con las urnas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.