El candidato presidencial Roy Barreras protagonizó un fuerte cruce con el periodista Néstor Morales durante una entrevista en ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, luego de que el exembajador hablara sobre la necesidad de bajar el tono de la polarización política en Colombia de cara a las elecciones presidenciales.

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Todo comenzó cuando Barreras hizo un llamado a la reconciliación y aseguró que el país no puede seguir dividido por cuenta de las diferencias ideológicas. “No se odien por política, hagamos todo el esfuerzo para que la polarización no siga después de la elección y los próximos cuatro años no sean inviables para Colombia porque se paraliza la economía, se jode el país”, afirmó.

Sin embargo, Morales le respondió de inmediato y cuestionó su paso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Ustedes son muy chistosos. Usted estuvo en un Gobierno que lo único que hizo fue odiar”, dijo el periodista en plena transmisión.

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Barreras reaccionó rápidamente y defendió su postura política. “Dígame una sola declaración mía de odio contra alguien”, respondió el candidato presidencial, quien insistió en que personalmente nunca promovió discursos agresivos. Morales aclaró que no se refería directamente a él, pero sí al Gobierno del que hizo parte.

El exsenador continuó defendiendo su imagen y aseguró que siempre ha buscado consensos. “Yo estoy hablando de Roy Barreras, que construye puentes”, afirmó. Morales volvió a insistir en que participó en un Gobierno “que se ha dedicado a odiar y a dividir este país”, lo que aumentó la tensión durante la entrevista.

En medio de la discusión, Barreras comparó la situación con el ejercicio periodístico y aseguró que no se le puede responsabilizar por todas las actuaciones del Ejecutivo. “Afortunadamente esta casa periodística no ha tenido esos terribles casos de acoso, pero si hubiera uno yo lo le podría decir ‘Néstor, usted participó’. No, usted es un hombre íntegro y yo también”, dijo.

Además, destacó que durante su presidencia en el Congreso logró acuerdos con empresarios, gremios y diferentes sectores políticos. “Presidí el Congreso y cuando lo hice, hubo consenso con los medios, empresarios, gremios y me fui”, remarcó.

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Finalmente, Roy Barreras aseguró que el rumbo del Gobierno cambió después de su salida del círculo cercano del presidente Petro. “Después el presidente se radicalizó, yo no he hecho parte del gabinete, ojalá lo hubiera sido, seguramente no hubiera sido tan radical”, concluyó el ahora candidato presidencial, dejando claro su distanciamiento con varias decisiones tomadas por el actual mandatario.

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