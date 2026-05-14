El conversatorio de Pulzo sobre el sistema de salud, llevado a cabo este 14 de mayo, ha dado de qué hablar por las pullas que han caído a diferentes candidatos. Uno de los que más ataques lanzó fue Roy Barreras, quien se fue en más de una ocasión contra Abelardo de la Espriella, ausente en la charla.

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Cuando al exsenador le preguntaron si entregaría su plan de gobierno a quien gane las elecciones, inmediatamente se puso en un posible escenario en el que De la Espriella fuera el presidente. Ante eso, aseguró que no le prestaría sus ideas.

El otrora embajador manifestó que las soluciones a la crisis en el sistema de salud ya están, sin embargo, agregó que, para que se lleven a cabo, se necesita a un experto y que haya hecho méritos. Fue así que apuntó contra el líder del movimiento Defensores de la patria.

“Es como si usted pone la vida de su hijo no en manos de un cirujano experto, sino de un payaso”, dijo Barreras sobre De la Espriella, a quien luego le restregó su pasado como defensor de personas procesadas: “Por más buena persona que sea el payaso, y el payaso que está de candidato no es buena persona porque es el abogado de la mafia, deja morir a su hijo”.

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Ante ello, el exmilitante del Partido de la U insistió en que se necesita gente con conocimientos para administrar el futuro del país. Sumado a ello, pidió a una persona con experiencia y que sea buen ser humano, algo de lo que, según Barreras, el abogado carece.

“Millones de colombianos van a votar por un individuo que no solamente es misógino, que insulta, es grotesco… Votan por un instinto primitivo que es el miedo a que lo pierdan todo; yo los comprendo. ¿En qué se equivocan? Ese señor no va a darles la seguridad, porque quien promete violencia genera más violencia, inseguridad y represión. Ese señor ha invitado a destripar a la oposición, porque es un señor que está a nada de ser un autócrata si lo eligen”.

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