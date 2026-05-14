Una vez más, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se ausentaron de un espacio de conversación de cara a las elecciones, esta vez, en uno crucial: cómo abordará el próximo Gobierno la crisis de la salud.

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Al evento, transmitido por Pulzo, llegaron únicamente los candidatos Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. Por su parte, Paloma Valencia dijo que tenía problemas con el tráfico para llegar, mientras que Abelardo de la Espriella aseguró que por tema de agenda, no podría asistir. En cuando a Iván Cepeda, el candidato optó por no aceptar la invitación, como ya lo había anticipado.

Sin embargo, la ausencia de los candidatos volvió a brillar en el encuentro y se notó por Sergio Fajardo, quien por poco tumba la silueta de su contendor Cepeda, quien de haber hecho presencia, se sentaría a su lado. “Pregúntele primero a Iván”, bromeó el exgobernador de Antioquia, cuando ganó el turno de una pregunta del conversatorio.

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A la crítica se sumó Claudia López, quien dijo: “Segio está que tumba a Iván”, en me dio de risas. Además, para no dejar de lado a De la Espriella, aseguró que ella ha tenido que estar sentada “al lado de un fantasma” (refiriéndose al abogado). “De algo me ha salvado la vida”, agregó.

Durante el conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, los candidatos empezaron hablando de su experiencia personal con el sistema de salud y de cómo abordarían la crisis actual en el sistema en caso de posesionarse como el nuevo presidente.

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