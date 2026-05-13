La entrevista entre el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández volvió a ser tema de conversación luego de que se conociera un video del detrás de cámaras del encuentro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Me sentí acosada”: habló periodista que vivió incomoda situación con Abelardo de la Espriella)

En las imágenes, difundidas recientemente en plataformas digitales, se observa a los dos conversando en un ambiente mucho más relajado antes y después de la entrevista formal, lo que desató nuevas reacciones entre seguidores del candidato y usuarios que siguieron el intercambio.

La grabación, posterior a la entrevista, contrasta con la percepción que algunos espectadores tuvieron durante la entrevista oficial. Tanto De la Espriella como Fernández aparecen conversando de manera cordial, sonriendo e intercambiando comentarios en un ambiente ameno.

Lee También

“Yo soy un caballero, si quieres suave, suave, si quieres brusquito, yo le jalo a todo”, se le escucha decir al candidato. Por su parte, la periodista, entre risas, le dijo: “No se ponga bravo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ÚLTIMA NOTICIA COL (@ultimanoticiacol)

¿Qué pasó durante la entrevista en vivo de María Lucia Fernández con Abelardo de la Espriella?

El momento más tenso de la entrevista ocurrió cuando la periodista de Noticias Caracol le recordó a De la Espriella una frase que pronunció años atrás: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. A partir de ahí, Fernández le preguntó si bajo esa postura “se puede gobernar sin ética”, cuestionamiento que incomodó al candidato presidencial.

Durante la conversación en vivo, Abelardo de la Espriella respondió que la periodista estaba mezclando conceptos jurídicos y filosóficos, y lanzó frases que rápidamente se viralizaron en redes sociales. “La ignorancia es atrevida”, dijo el abogado en medio del intercambio, mientras insistía en que el derecho y la ética “son cosas distintas”.

El tono de la entrevista siguió subiendo cuando el precandidato aseguró que algunas preguntas estaban hechas “desde la mala fe” y acusó a ciertos sectores del periodismo de actuar desde una posición de superioridad moral.

En otro de los fragmentos comentados, María Lucía Fernández intentó bajar la tensión y le pidió al entrevistado “no pelear”, luego de varios cruces verbales que se produjeron durante la conversación televisada.

La entrevista provocó reacciones divididas en redes sociales y entre figuras públicas. Mientras algunos usuarios respaldaron a De la Espriella por confrontar a la periodista, otros cuestionaron el tono utilizado contra Fernández y defendieron el trabajo periodístico. Incluso, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las descalificaciones contra la prensa y advirtió sobre un patrón de ataques hacia periodistas durante la campaña presidencial.

* Pulzo.com se escribe con Z