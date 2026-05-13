El jurista y académico Mauricio Gaona se refirió a las recientes confrontaciones entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y aseguró que ese tipo de disputas podrían terminar favoreciendo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales.

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Gaona señaló que ambos aspirantes tienen “propuestas válidas” y que buscar la presidencia es un derecho legítimo, pero cuestionó que las discusiones públicas entre ellos estén tomando fuerza en medio del panorama político actual. “Veo que esas discusiones no les van a ayudar a ninguno de los dos, tampoco a la democracia”, afirmó.

El abogado también recordó que dentro de la contienda hay más candidatos y sostuvo que el país atraviesa un momento político delicado que exige mayor unidad entre sectores de oposición.

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Mauricio Gaona habló de riesgo de “dictadura constitucional”

En entrevista con Semana, Gaona lanzó una advertencia sobre lo que, según él, podría ocurrir si sectores de izquierda llegan nuevamente al poder y logran impulsar cambios estructurales en el sistema político colombiano.

“No se va a elegir un presidente, se elige un sistema de Gobierno”, afirmó el abogado, quien aseguró que el debate actual va mucho más allá de propuestas económicas o discusiones sobre salario mínimo.

Gaona incluso habló de un posible cambio en el modelo institucional del país y aseguró que existe el riesgo de pasar “de una democracia a una dictadura constitucional”. “Se cambia la Constitución de la forma que la propone el Gobierno, eliminando la separación de poderes, eliminando el principio de supremacía constitucional, sustituyendo el imperio de la ley por el imperio del Gobierno”, manifestó.

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El académico sostuvo que, en su opinión, los candidatos de oposición deberían entender las circunstancias actuales y evitar confrontaciones internas que terminen debilitando ese sector político. “Hay que responsabilizar a que existan tantos candidatos en un momento en que el país necesitaba unión y una sola voz”, dijo.

En otro de los apartes de la conversación, Gaona aseguró que el problema de Colombia no está en la Constitución, sino en la falta de liderazgo político.

“Se siguen eligiendo líderes con emociones y no con razones. Por eso es que terminamos con el país como está”, expresó. El abogado insistió en que no busca “sembrar miedo”, sino advertir sobre lo que considera un momento decisivo para el futuro político del país. También pidió que el debate electoral se enfoque más en propuestas y menos en enfrentamientos personales entre candidatos.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.