La candidata presidencial Claudia López lanzó una durísima crítica contra la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y terminó soltando una frase que quedó resonando.

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Durante una entrevista en el programa ‘Dos puntos’, de Caracol Radio, la exalcaldesa de Bogotá cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo y aseguró que el país vive un deterioro grave en materia de orden público.

Claudia López lanzó dardo a Petro por resultados de la “paz total”

En medio de la conversación con la mesa de Vanessa de la Torre, Claudia López aseguró que la “paz total” fracasó y que el Gobierno no logró desmontar estructuras criminales.

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“La ‘paz total’ no ha desmovilizado ni a un fusil, ni a un grupo armado, ni a un raponero, a nadie”, afirmó.

Sin embargo, el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando habló sobre las promesas de Gustavo Petro alrededor de la “paz total”.

“Petro dijo: ‘No, esa paz [la de Santos] es una paz chiquita. Yo voy a hacer la ‘paz total’. Voy a desmovilizar[…]’. Pedazo de pendejo. No ha desmovilizado a nadie”, expresó.

Este es el fragmento en el que López cuestionó a Petro (1:28:04):

Claudia López dijo que inseguridad está disparada

Durante la entrevista, López aseguró que los grupos armados ilegales crecieron en número y poder durante los últimos años. Según explicó, la Defensoría del Pueblo reporta actualmente cerca de 27.000 integrantes de organizaciones criminales armadas en el país.

Además, señaló que delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado, mientras continúan los asesinatos de líderes sociales y periodistas.

“Siguen reclutando jóvenes y niños, matan a periodistas, a líderes sociales, se ha incrementado la extorsión, el secuestro”, aseguró.

También cuestionó la reducción en capacidades de la fuerza pública y afirmó que Colombia tiene menos soldados. “Hoy tenemos 75.000 soldados menos de lo que teníamos hace 15 años”, comentó.

Claudia López habló de Uribe, Santos y Petro

La candidata también aseguró que la crisis de seguridad en Colombia no comenzó únicamente durante el gobierno Petro, sino que viene acumulándose desde hace una década.

Según dijo, las disputas políticas entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos alrededor del acuerdo de paz terminaron debilitando la política de seguridad del país. “Este desmadre lleva 10 años”, afirmó.

Aun así, insistió en que la “paz total” agravó la situación actual y sostuvo que el Estado perdió capacidad frente a las estructuras criminales.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.