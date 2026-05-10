La carrera por la Casa Nariño en este 2026 ha entrado en su etapa más crítica, y los debates televisivos se han convertido en el campo de batalla donde los candidatos se juegan sus últimas cartas ante la opinión pública. Sin embargo, en la noche de este domingo, un hecho llamó la atención de los televidentes de Noticias Caracol: dos de las figuras más polarizantes y mencionadas de la actual contienda, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, brillaron por su ausencia en el gran debate sobre medio ambiente.

Sigue a PULZO en Discover

Mientras en el set se encontraban listos para debatir Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Claudia López y Mauricio Lizcano, la expectativa por ver el choque de ideas entre Cepeda (referente de los sectores de izquierda) y De la Espriella (quien ha irrumpido en la derecha con un discurso disruptivo) se desvaneció al inicio de la transmisión. Fue la periodista María Alejandra Villamizar la encargada de lanzar la pulla que dejó en evidencia el desplante de ambos aspirantes.

“Fueron también invitados Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y declinaron su invitación”, sentenció Villamizar con tono firme, dejando claro que el espacio informativo buscó el equilibrio informativo pero que la voluntad de los candidatos fue no participar.

Lee También

Este desplante ocurre en un momento donde las encuestas muestran un empate técnico en varios sectores y donde el medio ambiente se ha vuelto un tema divisorio: mientras unos defienden la transición energética radical, otros proponen mantener la explotación de hidrocarburos para sostener la economía. La ausencia de Cepeda y De la Espriella sugiere, para muchos analistas, una estrategia de “no arriesgar” en plazas donde el cuestionamiento técnico puede ser riguroso.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.