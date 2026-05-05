La temperatura electoral en Colombia subió de nivel este lunes 4 de mayo. Una pieza audiovisual difundida por la campaña de la senadora y candidata Paloma Valencia anunció lo que muchos consideran “el debate que toda Colombia estaba esperando” frente a su principal contendor, Iván Cepeda. Sin embargo, lo que parecía un anuncio histórico se ha convertido en objeto de un duro debate público por las formas y la tecnología utilizada.

Sigue a PULZO en Discover

El video utiliza una narrativa de contrastes, exponiendo declaraciones donde Cepeda inicialmente dice: “No voy a ir a debates”. Acto seguido, la pieza muestra un reto reciente del senador del Pacto Histórico: “Reto a la extrema derecha, a la senadora Paloma Valencia, a que debatamos sobre propuestas de fondo”. La respuesta de la candidata del Centro Democrático no se hizo esperar en el clip: “Se le quitó el miedo a Cepeda”.

¿Realidad o Inteligencia Artificial?

Pese al entusiasmo de los seguidores, el anuncio ha generado suspicacia entre periodistas y analistas. En Blu Radio, Néstor Morales y Felipe Zuleta cuestionaron la autenticidad de los recursos usados en la pieza de campaña.

Lee También

Felipe Zuleta: calificó de “desesperación total” si el debate resulta ser un montaje con respuestas prefabricadas. “Qué cosa tan chimba”, sentenció el periodista.

Néstor Morales: advirtió que el uso de IA es una forma de “alterar la realidad” y señaló que la imagen de Cepeda en el video parece generada digitalmente, lo que implicaría caer “un poquito más bajo” en la ética de campaña.

Sin confirmación oficial Hasta el momento, no existe una fecha o lugar confirmado para este encuentro. El video concluye con un misterioso “Muy pronto”, dejando en el aire si se tratará de un debate presencial tradicional o de una pieza digital construida con herramientas tecnológicas que, según los críticos, podrían desvirtuar el ejercicio democrático.

Por ahora, la campaña de Valencia insiste en que llegó la hora de “darle la cara al país” y acabar con las evasivas, mientras el país espera ver si este duelo de titanes políticos ocurrirá realmente frente a frente o solo en la pantalla de un computador.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.