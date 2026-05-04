Este destacable apoyo busca fortalecer una de las líneas programáticas centrales del candidato de cara a la primera vuelta electoral.

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Según José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial, la campaña ha puesto en marcha la llamada agenda ABC: agua, sostenibilidad y comunidades, con el objetivo de priorizar políticas ambientales y sociales.

Restrepo destacó que Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del mundo y con gran riqueza hídrica, tiene la responsabilidad de proteger sus ecosistemas y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

La llegada de Bessudo se suma a otros perfiles técnicos dentro del equipo, como el ecólogo Luis Madriñán, lo que refuerza el enfoque ambiental de la campaña.

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El anuncio se realizó durante un evento en la isla de Tierra Bomba, donde se evidenciaron problemáticas como la falta de agua potable y saneamiento básico. Allí, el equipo se comprometió a trabajar junto a las comunidades para ofrecer soluciones concretas a estas necesidades.

Quién es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es un abogado, empresario y figura pública colombiana, conocido por su estilo polémico y su activa participación en debates políticos y mediáticos del país. Se ha destacado principalmente como litigante en casos de alto perfil, representando a empresarios, políticos y celebridades.

A lo largo de su carrera, ha construido una imagen de defensor de posturas conservadoras, especialmente en temas relacionados con seguridad, justicia y economía. Su presencia en medios de comunicación y redes sociales lo ha convertido en un personaje influyente, donde suele expresar opiniones fuertes sobre el rumbo del país y criticar a sectores de izquierda.

Además de su ejercicio profesional, ha incursionado en la política, anunciando aspiraciones presidenciales en 2026 y promoviendo iniciativas propias. También ha participado en debates sobre reformas institucionales y el papel del Estado en la economía.

De la Espriella es reconocido tanto por sus seguidores, que valoran su firmeza, como por sus detractores, que cuestionan su tono confrontacional. En cualquier caso, se ha consolidado como una figura visible dentro del panorama político y jurídico colombiano contemporáneo.

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