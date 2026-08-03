El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vivió un emotivo momento durante el capítulo 10, cuando el imitador de Diomedes Díaz terminó entre lágrimas después de interpretar ‘Ilusiones’. La presentación volvió a convencer a los cuatro jurados del programa y dejó al participante como uno de los nombres destacados de la competencia.

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El concursante no pudo contener la emoción después de escuchar los comentarios de Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán. El participante recibió elogios por su interpretación y por la manera en que ha ido construyendo al personaje del reconocido cantante vallenato.

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La presentación también estuvo especialmente marcada por las palabras de Elder Dayán, quien aseguró que el concursante sí representa a Diomedes Díaz. El jurado también resaltó el trabajo que el imitador ha puesto en su personaje durante la temporada, una valoración que terminó aumentando la emoción del participante frente al panel.

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‘Diomedes’ de ‘Yo me llamo’ lloró y contó que conoció al cantante

Durante la conversación con los jurados apareció una de las confesiones más llamativas de la noche. El imitador contó que conoce y admira la música de Diomedes Díaz desde hace muchos años y reveló que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al cantante cuando apenas tenía 8 años.

Además, habló de su cercanía con el vallenato y mencionó a Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz. Esa conexión con la música de la familia Díaz ayudó a explicar la relación que el concursante ha mantenido desde pequeño con el artista al que ahora busca representar en el escenario.

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La emoción dio paso después a un momento más espontáneo, cuando el imitador decidió versearles a los jurados y utilizó la improvisación característica del vallenato para dedicarles unas palabras. El gesto provocó sonrisas entre los integrantes del panel y relajó el ambiente antes de conocer el resultado.

Por otra parte, Amparo Grisales puso la lupa sobre un aspecto distinto de la presentación: la expresión corporal. La jurado consideró que el concursante ha conseguido incorporar movimientos y gestos propios de Diomedes, un elemento importante para construir una imitación que vaya más allá de la voz.

Finalmente, los cuatro jurados coincidieron en su decisión y determinaron que el participante sí se llama. Así, el imitador continuará en la competencia mientras sigue buscando acercarse cada vez más a la voz, los gestos y la esencia del ‘Cacique de la Junta’.

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