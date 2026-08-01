Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La novela “La Libertad: el pueblo que no fue”, escrita por Germán Ocampo Correa, resalta como un homenaje a la resistencia de los habitantes de Caldas y una reflexión profunda sobre los ciclos de codicia y violencia que han marcado la historia regional. De acuerdo con la información recogida por Ángel María Ocampo Cardona y publicada en El Diario, Ocampo Correa —oriundo de Risaralda, Caldas— ha forjado una reconocida trayectoria como educador, historiador, poeta y narrador, siempre vinculando la memoria y la identidad caldense en su quehacer literario. Como miembro de la Academia Caldense de Historia y fundador de la Casa de la Cultura de Risaralda, el autor combina la investigación histórica con una prosa cargada de lirismo.

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La obra “La Libertad: el pueblo que no fue” trasciende el ejercicio novelístico con una fuerte carga simbólica y testimonial. Se centra en el viaje de Marcial Padilla Tejada, un personaje que representa a un Telémaco moderno —en referencia a la ‘telemquia’ homérica, entendido como el viaje existencial y la búsqueda del padre desaparecido—, cuya travesía por los caminos de Antioquia y Caldas se transforma en una odisea por la memoria colectiva y la dignidad campesina. Así, el relato se convierte en un reflejo de las luchas históricas por la tierra y el desarrollo en la región caldense.

Ocampo Correa reinterpreta el fenómeno de la violencia de mediados del siglo XX en Colombia como una matriz tanto estética como histórica. Según se expone en el artículo citado, la violencia no solo fracturó el Viejo Caldas y consolidó los latifundios, sino que también influyó en la separación política y cultural de Risaralda y Quindío. El autor no se limita a narrar estos hechos, sino que los resignifica a través de una prosa que equilibra el rigor histórico y la sensibilidad poética, mostrando el dolor del despojo pero también la esperanza que aún resiste en las comunidades rurales.

El título, “La Libertad: el pueblo que no fue”, encierra la paradoja del destino truncado de muchos pueblos colombianos. Constituye un símbolo del anhelo colectivo de justicia y equidad, frustrado por las pasiones de poder y guerra. Ocampo Correa convierte ese fracaso en una elegía, recuperando en palabras la memoria de quienes fueron desplazados y de los territorios desintegrados. Así, la novela actúa como puente entre la historia local y el drama latinoamericano por la independencia y la justicia. En suma, Ocampo Correa logra, según El Diario, que la memoria de Caldas tenga resonancia universal, consolidando una obra literaria que equilibra narración y reflexión, crónica histórica y poesía, testimonio y arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata “La Libertad: el pueblo que no fue” de Germán Ocampo Correa?

Esta novela narra el viaje de Marcial Padilla Tejada en busca de su padre desaparecido en los caminos que enlazan Andes (Antioquia) con el occidente de Caldas. Su travesía no solo es física sino simbólica y representa la odisea de la memoria para reconstruir la identidad, la tierra y la dignidad amenazadas por la violencia que desmembró el territorio caldense a mediados del siglo XX. Todo esto, según El Diario, está contado a través de una prosa que oscila entre la evocación poética y la reflexión histórica.

¿Por qué la novela “La Libertad: el pueblo que no fue” es considerada una telemaquia de lo caldense?

De acuerdo con la reseña de El Diario, esta novela se considera una ‘telemquia’ por su estructura inspirada en el viaje de Telémaco, personaje de la ‘Odisea’ griega, cuyo itinerario sirve aquí como metáfora de la búsqueda de sentido, raíces y verdad en medio del caos histórico. La travesía de Marcial Padilla Tejada es un reflejo de las luchas campesinas y el entramado de memoria, historia y resistencia en la región de Caldas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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