Por: El Espectador

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Un caso que ha generado conmoción en Riosucio, Caldas, llegó recientemente a una etapa clave dentro de la justicia colombiana. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Antonio Guerrero García, quien ha sido señalado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 88 años, según informó este ente investigador.

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Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el pasado 2 de marzo, fecha en la que la víctima, una adulta mayor con déficit cognitivo y en condición de vulnerabilidad, ingresó a un centro asistencial tras haber sufrido una agresión sexual. El reporte médico motivó la pronta intervención de las autoridades y el inicio formal de la correspondiente investigación, en la que cada paso fue documentado de acuerdo con los protocolos judiciales y de salud, conforme a la información revelada por la propia Fiscalía.

La averiguación permitió reconstruir lo sucedido ese día: Guerrero García, presuntamente vecino de la afectada, habría ingresado en el inmueble y, valiéndose de la indefensión de la mujer, perpetró la agresión antes de huir del sitio. Esta hipótesis se vio fortalecida por la recopilación de testimonios, inspecciones judiciales y empleando distintos métodos de identificación como reconocimientos fotográficos y verificación de imágenes de cámaras de seguridad, además de evaluaciones médicas y psicológicas practicadas a la víctima.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lideró estas labores de campo e intervenciones periciales, logrando la individualización de Guerrero García como posible autor del delito. Como consecuencia de esto, un fiscal adscrito a la Seccional Caldas formuló imputación formal por el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que el procesado decidió no aceptar durante la audiencia respectiva, tal como detalla el comunicado del ente investigador.

Este proceso, que involucra la protección a una persona en extremo vulnerable, sigue bajo observación de la opinión pública, mientras se desarrolla la etapa de juicio y se esclarecen todos los detalles judiciales y humanos involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza el proceso judicial contra Jairo Antonio Guerrero García por abuso sexual en Riosucio?

El proceso judicial avanza con la imposición de una medida de aseguramiento en prisión para Jairo Antonio Guerrero García, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que lo señalan como presunto responsable de abuso sexual agravado contra una mujer adulta mayor. Según la información oficial, la imputación fue realizada por la Seccional Caldas y el acusado no aceptó los cargos en audiencia.

¿Qué significa el delito de acceso carnal violento agravado imputado en este caso?

El delito de acceso carnal violento agravado hace referencia a la penetración sexual cometida mediante fuerza o intimidación, y se considera agravado cuando la víctima es una persona especialmente vulnerable, como en el caso de adultos mayores con limitaciones cognitivas. La agravación implica una pena mayor debido a la condición de indefensión de la víctima, según explicó la Fiscalía General de la Nación en este proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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