Por: El Espectador

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La seguridad en el transporte público de Bogotá volvió a ser centro de debate político, luego de que el concejal Juan David Quintero propusiera al presidente electo, Abelardo de la Espriella, una acción concreta para enfrentar la problemática de inseguridad tanto en TransMilenio como en la futura operación del Metro de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Quintero lanzó la idea de crear el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), un cuerpo especializado que agruparía capacidades de la Policía Nacional, la Policía Judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Distrito.

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La preocupación principal del concejal está relacionada con situaciones recurrentes de hurto, agresiones contra el personal de seguridad, daños a la infraestructura y evasión en el pago del pasaje, hechos que afectan de manera significativa el funcionamiento y la confianza en el sistema de transporte masivo. Según el funcionario, la propuesta del EMAC se enfocaría en la atención exclusiva y permanente de incidentes dentro de TransMilenio y, en el futuro, el Metro. Entre sus competencias estarían los hurtos, lesiones personales, actos de vandalismo, daños a la infraestructura, amenazas y bloqueos que puedan llegar a interrumpir el servicio de transporte público.

Quintero resaltó que el grupo estaría conformado por personal con facultades tanto de Policía Judicial como de articulación directa con el CTI de la Fiscalía, lo cual permitiría respuestas ágiles, especialmente cuando se presenten delitos en flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida cometiendo el delito en el momento en que ocurre. Esta propuesta, según explicó el concejal, se justifica por el inminente inicio de operaciones del Metro, lo que incrementa la necesidad de reforzar la seguridad y dar respuesta efectiva a los desafíos que traerá la nueva infraestructura.

Por ello, Quintero solicitó al presidente electo que incluya la protección del transporte público dentro de sus prioridades y convocó a una mesa de trabajo conjunta entre la Alcaldía de Bogotá, la Policía Nacional, la Fiscalía y los operadores de transporte masivo. El objetivo sería analizar la viabilidad de la conformación del EMAC y su posible impacto en la mejora de la seguridad y la convivencia ciudadana en los sistemas de transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la propuesta del concejal Juan David Quintero para la seguridad en TransMilenio y el Metro de Bogotá?

La iniciativa presentada por Juan David Quintero busca crear el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), un cuerpo especializado para enfrentar delitos y hechos violentos en TransMilenio y el futuro Metro. Esta unidad reuniría capacidades de la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía y autoridades distritales, atendiendo incidentes como hurtos, lesiones, vandalismo, daños y bloqueos en los sistemas de transporte masivo.

¿Qué significa el término 'flagrancia' en el contexto de la seguridad en el transporte público?

‘Flagrancia’ se refiere a la situación en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito en el mismo momento en que ocurre. En el contexto del transporte público, la participación de personal de Policía Judicial y el CTI permitiría actuar rápidamente en casos de flagrancia, agilizando los procedimientos judiciales y reforzando la eficacia de la respuesta ante delitos cometidos en los sistemas masivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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