Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para vivir una experiencia cultural única entre el 13 y el 15 de agosto, con la llegada de una nueva edición del Fin de Semana Bogotá Artística 24/7. Esta estrategia, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), tiene como propósito principal abrir el arte y la cultura a la ciudadanía en diferentes localidades y en horarios no convencionales. De acuerdo con la información compartida en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, todas las actividades contarán con entrada libre, buscando así fortalecer no solo el acceso a los eventos, sino también impulsar la economía cultural y creativa de la ciudad.

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En este marco, Idartes presentará dos iniciativas clave para la sostenibilidad del ecosistema artístico local. En primer lugar, la Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE), también denominada Mercado del Vinilo, se llevará a cabo de manera presencial el 13 y 14 de agosto en el Parque de los Periodistas. Allí, emprendedores culturales, coleccionistas y proyectos relacionados con la música y la cultura independiente ofrecerán una experiencia centrada en el vinilo, el diseño y la creatividad local.

Por otro lado, el 15 de agosto será el Día REI 24/7, dedicado a visibilizar y fortalecer la oferta de espacios culturales independientes de Bogotá. Según lo informado, esta jornada se desarrollará en más de ocho localidades, entre las que se encuentran Barrios Unidos, Teusaquillo, Kennedy, Bosa, Chapinero, Suba, Santa Fe y Engativá. Los asistentes podrán recorrer estos espacios, participar en actividades artísticas, y descubrir nuevas propuestas en diferentes puntos de la ciudad, consolidando así un circuito cultural que promueve la circulación de públicos y el dinamismo de las economías creativas locales.

El Fin de Semana Bogotá Artística 24/7 no solo busca diversificar la oferta cultural, sino también fomentar la apropiación del territorio y consolidar a Bogotá como una ciudad vibrante en arte, cultura y creatividad durante todo el día y la noche. Dirigida a públicos diversos como artistas, gestores culturales, familias, jóvenes y visitantes, la programación invita a recorrer lugares emblemáticos, conocer emprendimientos y respaldar el talento local, reafirmando el papel de los espacios culturales independientes en el desarrollo de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos incluye el Fin de Semana Bogotá Artística 24/7?

El Fin de Semana Bogotá Artística 24/7 contempla iniciativas como la Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) – Mercado del Vinilo, que se realizará en el Parque de los Periodistas el 13 y 14 de agosto, y el Día REI 24/7 el 15 de agosto, que integra espacios culturales independientes en localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo, Kennedy, Bosa, Chapinero, Suba, Santa Fe y Engativá. Todo busca enriquecer la vida cultural de la ciudad y facilitar que la ciudadanía disfrute de la creación artística en varias zonas y horarios extendidos.

¿Cuál es la importancia de los espacios culturales independientes en Bogotá?

De acuerdo con la información aportada por las entidades organizadoras, los espacios culturales independientes desempeñan un papel fundamental para la creación artística, la participación ciudadana y el desarrollo cultural de Bogotá. Estas iniciativas fortalecen la circulación de públicos, impulsan las economías locales y refuerzan la identidad cultural de la ciudad, permitiendo la apropiación del territorio y la consolidación de Bogotá como referente de arte y cultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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