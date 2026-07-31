Por: Portal Bogotá

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Este fin de semana, los días sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026, Bogotá vivirá una programación especial gracias a dos eventos de gran magnitud: el ‘Conciertazo de Verano’ del Festival de Verano 2026 en el parque Simón Bolívar y la competencia Red Bull Moto Urbano en el norte de la ciudad. Según la Administración distrital y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se pondrán en marcha Planes de Manejo de Tránsito (PMT) que contemplan cierres, desvíos, gestión del tráfico y monitoreo permanente para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes y residentes.

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El concierto de apertura del Festival de Verano 2026 se llevará a cabo el sábado 1 de agosto en el parque Metropolitano Simón Bolívar. Para facilitar el desarrollo y la seguridad del evento, se autorizó el cierre total de la calzada sur de la calle 63, entre carreras 68 y 60. Esta medida también afecta la ciclorruta ubicada en ese costado, y la restricción estará vigente desde las 8:00 a. m. hasta la medianoche. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los ciclistas podrán utilizar la ciclorruta del costado norte y los conductores tendrán como ruta alterna principal la calle 26.

Por su parte, el Red Bull Moto Urbano 2026 se desarrollará el domingo 2 de agosto en el norte de Bogotá. Para este evento, desde las 4:00 a. m. del sábado hasta las 3:00 p. m. del domingo, la calle 85 estará cerrada entre carreras 13 y 15. La SDM movilizará Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad –principalmente el domingo entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.– para controlar el flujo de vehículos y peatones.

Debido a este cierre, las rutas TransMiZonal 193B, L81 y M84 tendrán recorridos alternativos, mientras que la ruta 19-8 La Cabrera suspenderá, por ese periodo, su operación. Para los usuarios de vehículo particular, se sugiere tomar las calles 80, 82 o 92 al oriente y las 78 y 86 al occidente. Además, la carrera 15 entre calles 85 y 87 tendrá habilitados solo dos carriles por obras.

María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, aseguró que estos eventos contarán con monitoreo constante desde el Centro Estratégico de Movilidad, apoyado por 10.000 cámaras ubicadas en puntos clave de la capital, para responder ante cualquier eventualidad.

¿Cuáles son los principales cierres y desvíos por el Festival de Verano 2026 y Red Bull Moto Urbano en Bogotá?

Durante los eventos del 1 y 2 de agosto de 2026, los principales cierres incluyen la calzada sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60 por el Festival de Verano en el parque Simón Bolívar y la calle 85 entre carreras 13 y 15 por el Red Bull Moto Urbano. TransMiZonal y rutas particulares tendrán desvíos; además, ciclistas y conductores contarán con rutas alternas.

¿Qué es un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y cómo funciona en eventos masivos en Bogotá?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es un conjunto de estrategias aplicadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para regular y guiar el flujo vehicular y peatonal durante eventos, obras u otras situaciones que afectan la vía pública. Incluye gestión de cierres, desvíos, señalización y monitoreo para minimizar congestiones y garantizar seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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