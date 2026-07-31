Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para quienes viven en Bogotá o planean recorrer sus calles este sábado 1 de agosto de 2026, la información sobre el clima se convierte en una herramienta fundamental para organizar la jornada y prevenir imprevistos. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la ciudad capital experimentará durante la madrugada un predominio de tiempo seco, acompañado de un cielo parcialmente cubierto. En este lapso, la temperatura mínima estimada será de 9 grados Celsius, una cifra que invita a quienes deban salir temprano a prepararse con ropa abrigada.

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Para la mañana, el pronóstico del IDIGER indica que Bogotá mantendrá condiciones secas, aunque se prevé que el cielo oscile entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. No obstante, la posibilidad de lloviznas no se descarta en el sur del Distrito. Este tipo de información resulta especialmente útil para quienes necesitan movilizarse por diferentes zonas, ya que pueden adaptar sus actividades según las condiciones estimadas para cada área.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB), según se destaca en la publicación oficial, facilita la consulta y el aprovechamiento del pronóstico diario. Herramientas como el portal Mapas Bogotá permiten a cualquier persona, desde su celular, tableta o computador, verificar en tiempo real el estado de las lluvias en la ciudad. Para hacerlo, basta con acceder al portal digital, seleccionar la opción “Tipos de mapa”, buscar en “Otros mapas” y elegir el de “Lluvias”. Al ingresar una dirección específica en el buscador, el sistema muestra sobre el mapa la información actualizada sobre precipitaciones en ese sector.

Esta alternativa tecnológica, promovida por el Distrito y el IDIGER, atiende la demanda de información precisa y accesible relacionada con el clima. Además, refuerza la invitación a aprovechar los recursos digitales para consultar el estado del clima, disponibles en el portal del Sistema Alerta Bogotá. Así, quienes residen o transitan en la capital tienen la posibilidad de consultar informes a detalle, prever cambios en el tiempo y tomar decisiones informadas sobre sus recorridos, actividades al aire libre o eventos planeados para la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando el mapa digital?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá de manera digital, se recomienda utilizar la plataforma mapas.bogota.gov.co. Según el IDIGER, el usuario debe seleccionar el ícono de mapa, buscar en la sección “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Al ingresar la dirección de interés, el sistema localiza el sector y muestra en el mapa si hay o no precipitaciones, brindando así información actualizada y útil para planear cualquier desplazamiento en Bogotá.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y para qué sirve?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta disponible en línea que ofrece información sobre el estado del clima y posibles alertas para la ciudad. Según lo informado, el SAB permite a los ciudadanos consultar condiciones meteorológicas en tiempo real, facilitando la toma de decisiones frente a actividades diarias y eventos especiales, y ayudando a prevenir contratiempos causados por cambios climáticos inesperados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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