Por: El Espectador

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Kevin Arriguí, representante estudiantil de la Universidad Nacional, relató la difícil situación que ha enfrentado por un ataque violento el pasado 29 de julio en la sede de Bogotá. El joven, uno de los tres estudiantes heridos en dichos disturbios, afirmó que el ataque fue la culminación de semanas de hostigamientos y una agresión física previa, la cual había denunciado sin que, según él, se diera respuesta efectiva.

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En conversación con Noticias Caracol, Arriguí describió que, tras el ataque, aún experimenta malestares físicos por las lesiones recibidas. "Sí se siente un poco de dolor en todo el cuerpo, sobre todo donde nos propinaron las puñaladas", confesó durante la entrevista, luego de informar que realizó los trámites pertinentes ante Medicina Legal para sumarse a la investigación en curso.

Según explicó Arriguí, los desacuerdos con un sector del sindicato Sintraunal, integrado por trabajadores de la Universidad Nacional, ya habían desencadenado hechos preocupantes semanas antes del ataque. El estudiante sostuvo que, en una discusión en la Vicerrectoría de la Universidad, el presidente de Sintraunal en Bogotá le habría propinado un puñetazo, situación que fue denunciada, aunque no prosperó, de acuerdo con su versión. Asimismo, agregó que, al intentar grabar la conversación con directivos del sindicato por sentirse acosado y hostigado por procesos disciplinarios, uno de ellos le arrebató el celular y luego lo golpeó. Esta serie de hechos fue denunciada ante la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional, que solo recientemente asignó a un abogado instructor para evaluar la situación.

Respecto a la noche del ataque, el joven aseguró que se encontraban en una protesta pacífica para cambiar algunas pancartas y colocar mensajes dirigidos al sindicato. Arriguí puntualizó que la agresión se produjo cuando el presidente de Sintraunal llegó con unas 30 personas y se sucedieron los hechos violentos registrados en video. El líder estudiantil responsabiliza a los directivos sindicales y advierte que quienes tienen posturas políticas diferentes al interior de la universidad pueden enfrentar represalias.

Arriguí expresó su gratitud por el respaldo de las directivas de la Universidad Nacional y el apoyo recibido por parte de estudiantes, profesores y egresados, especialmente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Recalcó que espera que la Fiscalía General de la Nación, quien lidera la investigación e inspecciona videos de seguridad y otros elementos, esclarezca lo sucedido y determine las responsabilidades penales.

Por su parte, la Universidad Nacional informó que activó protocolos institucionales de protección y está colaborando con la Fiscalía para identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

¿Cuál es el papel de Sintraunal en los hechos violentos en la Universidad Nacional?

Sintraunal, el sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional, ha sido señalado por el representante estudiantil como uno de los sectores involucrados en los hechos violentos. Según la versión de Kevin Arriguí publicada por Noticias Caracol, desacuerdos y denuncias de hostigamiento contra miembros del sindicato habrían precedido el ataque, aunque la Fiscalía General de la Nación es la encargada de establecer responsabilidades legales.

¿Qué protocolos activó la Universidad Nacional tras el ataque a los estudiantes?

La Universidad Nacional indicó que activó sus protocolos institucionales de atención a víctimas apenas se conoció el ataque. Esto incluyó facilitar el traslado de los afectados a Medicina Legal y brindar acompañamiento y solidaridad por parte de directivos y la comunidad universitaria, mientras colabora con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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