Por: El Espectador

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Con la instalación del nuevo Congreso, los parlamentarios colombianos iniciaron su labor legislativa presentando una serie de proyectos de ley que buscan transformar aspectos clave de la vida nacional. Tan solo desde el 20 de julio, de acuerdo con El Espectador, se han radicado en el Congreso de la República 291 proyectos de ley, repartidos entre las dos cámaras: 139 en el Senado y 152 en la Cámara de Representantes. Estas propuestas, que comenzaron a ocupar la agenda desde las primeras horas de posesión, abordan temáticas variadas, desde derechos de los animales hasta reformas económicas y sociales.

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Un hito relevante ocurrió con el cambio de lugar para la posesión de Abelardo de la Espriella, ya aprobado por ambas cámaras. En el Senado, la iniciativa más temprana fue impulsada por la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quien propone fortalecer las políticas de prevención contra el maltrato animal y asegurar que no haya retroceso en los derechos de los seres sintientes. Simultáneamente, en la Cámara de Representantes, Estefanel Gutiérrez, representante del Atlántico, radicó un proyecto para reconocer el derecho al cuidado y construir el Sistema Nacional del Cuidado, una propuesta debatida en el pasado sin lograr ser aprobada.

El periodo legislativo empezó con diversos proyectos presentados por bancadas de manera conjunta, como el Pacto Histórico, que junto con el apoyo de la administración saliente de Gustavo Petro, puso sobre la mesa una docena de iniciativas, entre las que se encuentran temas de jurisdicción agraria, oposición al fracking, una reforma al sistema de salud y otra tributaria. La agenda incluye también el crucial presupuesto general de la Nación para 2027, presentado por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila.

Entre las propuestas del Senado, destaca la de Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, que obliga a los candidatos presidenciales, a gobiernos departamentales y alcaldías a participar en debates públicos durante campañas electorales, con sanciones como la reducción en los fondos estatales del 25 % para quienes incumplan. Por otra parte, el senador Cristian Garcés revivió la idea de instaurar tres días sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) anuales y establece una progresiva eliminación del 4x1000, uno de los impuestos más controvertidos en Colombia.

En la Cámara, otras propuestas relevantes son la presentada por David Cote, del Centro Democrático, para prohibir la gestación subrogada en el país, y el proyecto de Bleidy Pérez, liberal, que busca condicionar la exigibilidad del pago por valorización a la culminación de la obra pública correspondiente. De este modo, el nuevo Congreso empieza su periodo con una agenda dinámica y diversa, centrada en temas sociales, económicos y ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos proyectos de ley se presentaron en el Congreso colombiano al inicio del nuevo periodo?

Según El Espectador, desde el 20 de julio hasta la fecha de corte del informe, se radicaron 291 proyectos de ley entre el Senado y la Cámara de Representantes. De estos, 139 corresponden al Senado y 152 a la Cámara, evidenciando un inicio legislativo activo y enfocado en múltiples temas de interés nacional.

¿Qué iniciativas destacadas se radicaron en el Senado y la Cámara de Representantes?

Entre las iniciativas presentadas en el Senado se encuentran proyectos para fortalecer los derechos de los animales, obligar a los candidatos a cargos públicos a participar en debates y proponer reformas tributarias. En la Cámara se radicaron iniciativas sobre el derecho al cuidado, la prohibición de la gestación subrogada y la exigibilidad del pago por valorización únicamente tras finalizar las obras públicas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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