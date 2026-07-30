Por: El Espectador

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El reloj ya comenzó su cuenta regresiva para el acto de posesión de Abelardo de la Espriella, que se celebrará el 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca. Este hecho marca un cambio importante respecto a la tradición, ya que, según informó El Espectador, tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el traslado de la sesión solemne del Congreso a esta ciudad, respaldando la solicitud del presidente electo. Honorio Henríquez, presidente del Congreso, detalló que únicamente se cubrirán los tiquetes de ida y vuelta para los congresistas, quienes deberán asumir por cuenta propia los gastos de alojamiento y alimentación durante la estadía.

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Por ahora, el evento se encuentra bajo la coordinación directa de la Cancillería y el gobierno entrante, a la espera de la invitación formal para oficializar los detalles del acto. El área administrativa del Legislativo será la encargada de presentar un informe acerca de los avances y necesidades logísticas para garantizar el correcto desarrollo de la sesión, información que fue confirmada por el propio Henríquez en diálogo con medios.

La seguridad es otro de los temas cruciales en la planeación de la jornada. Este miércoles, el recién designado ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo una reunión con Alejandro Eder, alcalde de Cali. Según palabras del mandatario local publicadas en redes sociales, el propósito fue “articular la agenda de seguridad que requiere Cali y el Valle del Cauca”. Entre las medidas que se están considerando se encuentra la imposición de una ley seca a partir del 6 de agosto, así como la restricción del uso de drones en los alrededores de la Arena USC, recinto escogido para la posesión y que cuenta con capacidad para cerca de 2.500 asistentes.

Está confirmada la asistencia de figuras internacionales destacadas, como los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, así como el rey Felipe VI de España. Se espera, además, la presencia de otros jefes de Estado, incluidos Rodrigo Paz de Bolivia, José Antonio Kast de Chile y Keiko Fujimori de Perú. También circula el nombre de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, como posible invitado. Es importante señalar que la bancada del Pacto Histórico anunció públicamente que no participará en la ceremonia y, en su lugar, convocó movilizaciones pacíficas para ese mismo día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali?

La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, de acuerdo con reportes citados por El Espectador. Esta determinación responde a la solicitud del presidente electo y busca dar un giro a la tradición del evento en Bogotá, lo que implica una organización logística especial y medidas de seguridad reforzadas para la capital vallecaucana.

¿Quiénes han confirmado su asistencia a la posesión presidencial en Cali?

Según la información recopilada por El Espectador, han confirmado su participación los presidentes de Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña), Ecuador (Daniel Noboa) y el rey Felipe VI de España. Se espera, además, a otros mandatarios y dignatarios de la región. Al margen de esta celebración protocolaria, se anticipan ausencias notorias como la del Pacto Histórico, que convocó a movilizaciones pacíficas para el 7 de agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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