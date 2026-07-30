Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, conocida como Cortolima, entregó la Medalla al Mérito Ambiental Raúl Echeverry Echeverry al rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño. Este galardón se concedió en la categoría de sector público y reconoce la gestión que él ha liderado durante diez años en la universidad, orientada a la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento del desarrollo sostenible en el departamento del Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

Olga Lucía Alfonso Iannini, directora general de Cortolima, destacó que la distinción se otorga por una trayectoria dedicada a estrechar los vínculos entre la academia y la gestión ambiental en la región. Según afirmó Alfonso Iannini, bajo la rectoría de Mejía Patiño, la Universidad del Tolima consolidó una visión institucional en la que la investigación, la formación educativa y la proyección social se convirtieron en pilares para la conservación del patrimonio natural y el impulso de modelos sostenibles para el Tolima.

Durante los últimos años, la colaboración entre la universidad y Cortolima ha impulsado importantes iniciativas de investigación y extensión ambiental. Entre los proyectos realizados en conjunto se encuentran la Ruta Expedición Arcoíris, Páramo Vital, la Evaluación Regional del Agua y el Sistema de Monitoreo Hídrico del Tolima. También sobresale el trabajo junto al Hospital Veterinario de la universidad, enfocado en la atención y rehabilitación de fauna silvestre. Estas acciones han permitido robustecer la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del conocimiento científico en el departamento, evidenciando que una alianza efectiva entre la academia y las instituciones ambientales puede tener resultados de gran impacto, de acuerdo con Cortolima.

Por su parte, Omar Mejía Patiño expresó que la distinción es el resultado de un esfuerzo colectivo, reconociendo en sus palabras a profesores, estudiantes, funcionarios y el equipo directivo de la universidad. Insistió en que la articulación institucional ha sido esencial para el éxito de los objetivos comunes en temas ambientales. Finalmente, el rector señaló que, si bien existen retos por superar, existe confianza en la continuidad del trabajo conjunto y de los proyectos que dan respuesta a los desafíos ambientales presentes y futuros en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue reconocido el rector de la Universidad del Tolima por Cortolima?

El rector Omar Mejía Patiño recibió la Medalla al Mérito Ambiental Raúl Echeverry Echeverry que otorga la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por su liderazgo de una gestión enfocada en fortalecer la relación entre la universidad y la protección de los recursos naturales. El reconocimiento se basa en los logros de la Universidad del Tolima en investigación, educación ambiental y proyectos para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible en el departamento.

¿Qué proyectos ambientales destacados ha desarrollado la Universidad del Tolima junto a Cortolima?

Entre los proyectos ambientales más relevantes desarrollados por la Universidad del Tolima en alianza con Cortolima figuran la Ruta Expedición Arcoíris, el proyecto Páramo Vital, la Evaluación Regional del Agua y el Sistema de Monitoreo Hídrico del Tolima. Así mismo, la colaboración con el Hospital Veterinario ha permitido atender y rehabilitar fauna silvestre, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad regional y la generación de conocimiento científico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.