A pocos días de asumir oficialmente la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella comenzó a definir la dinámica con la que trabajará junto a su equipo de Gobierno. El presidente electo convocó a todos los ministros y altos funcionarios que ha designado hasta el momento para participar en un retiro espiritual que se realizará este fin de semana en Barranquilla.

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El encuentro tendrá lugar después de una intensa jornada de trabajo programada para este jueves 30 de julio. Según informó el equipo de comunicaciones del mandatario electo, durante la mañana De la Espriella continuará liderando las sesiones de empalme territorial y, posteriormente, encabezará un Consejo de Ministros con el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro congregará a ministros, asesores y demás funcionarios designados con el propósito de fortalecer la unidad del gabinete antes del inicio de la nueva administración.

“Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”, señaló el documento.

Desde el equipo de De la Espriella explicaron que el objetivo del encuentro va más allá de una actividad protocolaria y busca convertirse en un espacio de reflexión antes de asumir el poder.

“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia“, indicó la comunicación.

Asimismo, el presidente electo considera que esta actividad refleja los principios que buscará imprimirle a su administración.

“Para el presidente electo, este retiro no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno. La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, agregó el comunicado.

Mientras tanto, los integrantes del gabinete ya comenzaron a trabajar en las prioridades de cada cartera. Uno de ellos fue el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, quien aseguró que el nuevo Gobierno ya avanza en conversaciones para fortalecer las relaciones comerciales del país.

El futuro funcionario afirmó que se están revisando acuerdos con países como El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, además de mantener contactos con Chile, Ecuador, Bolivia y Perú para ampliar las oportunidades comerciales de Colombia.

También anunció que uno de los objetivos será reactivar las relaciones económicas con Japón, proceso que, según explicó, permanece estancado desde hace 14 años. Gómez Amín aseguró que en agosto viajará a ese país para avanzar en una agenda que permita impulsar las exportaciones y atraer mayor inversión extranjera.

El retiro espiritual y la primera reunión formal del gabinete se desarrollarán apenas una semana antes de la ceremonia de posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.