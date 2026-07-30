A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, comenzaron a conocerse las primeras imágenes de la que será su sede de trabajo en Barranquilla. Las fotografías, captadas con un dron y publicadas por el ingeniero Deimer Espinoza en su cuenta de X, muestran el avance de las obras en el Batallón Paraíso, un complejo militar ubicado en el norte de la ciudad que será acondicionado para albergar parte de las actividades del nuevo Gobierno.

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Barranquilla se prepara para convertirse en la nueva sede de la Presidencia de Colombia. pic.twitter.com/t8a3ZYIDB9 — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 29, 2026

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Las imágenes han llamado la atención porque el edificio principal luce completamente renovado y, por su fachada blanca, su diseño simétrico y los jardines que rodean el ingreso, varios usuarios en redes sociales han comentado que recuerda, guardando las proporciones, a la Casa Blanca de Estados Unidos.

En las fotografías ya se observa la inscripción “Presidencia de la República” en la fachada del edificio, una señal de que el inmueble está entrando en su etapa final de adecuación. También se aprecian nuevos accesos, zonas verdes organizadas, parqueaderos, senderos arborizados y espacios que servirán para recibir al presidente y a su equipo de trabajo.

Según información conocida por Caracol Radio, la remodelación tendría un avance cercano al 80 % y en las obras trabajan más de 400 personas, muchas de ellas en jornadas que se extienden hasta las 11:00 de la noche para que todo esté listo antes del 7 de agosto.

La intervención no se limita al aspecto exterior. También incluye la remodelación de oficinas, salas de reuniones, espacios operativos, redes eléctricas y áreas de seguridad que permitirán el funcionamiento del despacho presidencial.

La decisión de Abelardo de la Espriella de despachar buena parte de su mandato desde Barranquilla ha generado expectativa, pues supondría trasladar una parte importante del centro de operaciones del Gobierno hacia el Caribe colombiano.

El propio presidente electo ya había anunciado que su despacho principal funcionará en el Batallón Paraíso, aunque también utilizará el histórico Palacio de la Aduana para reuniones de alto nivel junto con algunos de sus ministros y funcionarios más cercanos.

(Vea también: Posesión de Abelardo de la Espriella ya tiene lugar y hora; falta decisión del Senado)

Precisamente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que la llegada permanente del mandatario representaría un beneficio para toda la región Caribe.

“Sería una bendición para nosotros; toda la alegría para nuestra gente tener al presidente muy cerca. No solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar y San Andrés. Transportarse a Bogotá no es fácil y Barranquilla está muy cerca de toda la periferia colombiana”, afirmó.

De acuerdo con información revelada por SEMANA, varias oficinas que funcionaban en el Palacio de la Aduana ya comenzaron a ser trasladadas para dejar ese edificio disponible para el equipo presidencial, aunque todavía se esperan los anuncios oficiales sobre cómo operará esa sede.

El proyecto también ha generado preguntas sobre su financiación. Frente a las críticas de algunos sectores políticos, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aclaró que la Gobernación no ha destinado recursos públicos para las obras.

Según explicó, la administración departamental únicamente ha coordinado aportes realizados por empresarios privados de la región. Entre esas contribuciones se encuentran materiales de construcción, carpintería de aluminio y ventanería suministrados por compañías locales.

(Vea también: De la Espriella propone sedes presidenciales rotativas y gerente para Bogotá en nueva apuesta por descentralización en Colombia)

Verano también precisó que no se está construyendo una sede nueva, sino adecuando una estructura ya existente dentro del Batallón Paraíso, la cual anteriormente funcionaba como una guardería militar.

Mientras continúan las obras, las imágenes difundidas en redes sociales ofrecen el primer vistazo de lo que será la sede presidencial alterna de Abelardo de la Espriella. Todo indica que, desde allí, el nuevo mandatario buscará convertir a Barranquilla en uno de los principales centros de decisiones del Gobierno nacional durante los próximos cuatro años.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.