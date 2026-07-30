El panorama internacional comienza a perfilarse de cara al nuevo periodo presidencial en Colombia. Desde la ciudad de Barranquilla, el subsecretario adjunto de Estados Unidos para América del Sur del Departamento de Estado, Luis Méndez, envió un mensaje claro a la administración entrante al manifestar el interés de su país en colaborar de manera directa con el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella frente a las crisis energética, de salud e inseguridad que atraviesa el territorio nacional.

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Durante su visita oficial, el alto funcionario destacó que la cooperación no solo se trabajará a nivel nacional, sino también desde una perspectiva subnacional, aprovechando los lazos estratégicos con ciudades clave como Barranquilla. En ese sentido, señaló que ya se han sostenido diálogos preliminares con los nuevos ministros designados para identificar áreas de oportunidad mutua y trabajar conjuntamente en beneficio de ambas naciones. Asimismo, Méndez confirmó que una delegación del más alto nivel del gobierno estadounidense estará presente en la ceremonia de posesión presidencial, asegurando que la representación diplomática será de gran relevancia.

En el marco de su agenda en la capital del Atlántico, el delegado estadounidense reveló que se evaluará formalmente la propuesta de abrir un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, al considerar que se trata de una plaza altamente estratégica para la región.

Como parte de sus reuniones locales, el funcionario sostuvo un encuentro en la tarde del 29 de julio con el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. En dicha reunión se abordaron proyectos prioritarios en materia de infraestructura, con especial atención en los puertos de Barranquilla, el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y la malla vial, destacando que existe una gran sinergia gracias a la voluntad política expresada desde el alto gobierno colombiano.

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Estas gestiones diplomáticas se desarrollan en paralelo a los preparativos logísticos y jurídicos para la transmisión de mando. El mandatario electo Abelardo De La Espriella recibirá la banda presidencial fuera de la capital del país, marcando un hito en la historia institucional reciente.

La decisión se concretó luego de que el Senado de la República aprobara con 58 votos a favor y 30 en contra la realización de la ceremonia en la ciudad de Cali para el periodo 2026-2030. Posteriormente, la plenaria de la Cámara de Representantes respaldó el traslado con un total de 117 votos a favor y 7 en contra, avalando la proposición presentada por la representante Carol Borda. De este modo, los actos protocolarios de posesión programados para el próximo 7 de agosto se llevarán a cabo en un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

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