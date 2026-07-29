El Senado de la República dio el visto bueno definitivo para que Abelardo De La Espriella se posesione como presidente de Colombia en Cali. La plenaria volvió a aprobar que la ceremonia se celebre fuera de Bogotá, luego de que el mandatario electo modificara la sede del acto protocolario, que inicialmente estaba previsto para hacerse en el Cauca.

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Tras varias horas de discusión, la corporación respaldó la proposición con 58 votos a favor y 30 en contra, una votación muy similar a la registrada la semana pasada, cuando el Congreso autorizó por primera vez que la posesión presidencial se llevara a cabo fuera de la capital del país.

¿Por qué el Senado volvió a votar la posesión presidencial?

La nueva votación fue necesaria porque el equipo del presidente electo decidió cambiar la ciudad en la que se hará la ceremonia de transmisión del mando.

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Aunque el Congreso ya había aprobado que el acto se hiciera por fuera de Bogotá, la modificación de la sede obligó a tramitar una nueva proposición para autorizar oficialmente que la posesión tenga lugar en Cali.

Durante el debate, congresistas del Pacto Histórico manifestaron su desacuerdo con el cambio y defendieron que la autorización inicial era para Popayán. Pese a ello, la mayoría de los senadores respaldó nuevamente la iniciativa.

Con este resultado quedó ratificado que De La Espriella recibirá la banda presidencial fuera de Bogotá.

Las proposiciones adicionales que fueron debatidas

La sesión también estuvo marcada por otras iniciativas que buscaban modificar el alcance de la autorización.

Una de ellas fue presentada por la senadora Sandra Chindoy, quien propuso suspender la aprobación hasta que el Congreso conociera el costo que tendría trasladar la ceremonia a otra ciudad. Sin embargo, la proposición no prosperó.

Asimismo, algunos congresistas plantearon dejar expresamente consignado que la posesión presidencial no pudiera tener lugar en una instalación militar. La iniciativa surgió luego de que, en un primer momento, se contemplara esa posibilidad.

No obstante, el lugar previsto para el acto protocolario será un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

El Congreso dejó en firme la ceremonia en Cali

Con la decisión del Senado quedó superado el último trámite legislativo relacionado con la sede de la posesión presidencial.

Horas antes, la Cámara de Representantes también había aprobado la modificación, por lo que ambas corporaciones dieron luz verde para que el acto oficial de transmisión del mando se realice en Cali.

Aunque algunos sectores oficialistas cuestionaron que el tema volviera a discutirse, al considerar que el Congreso ya había autorizado una posesión fuera de Bogotá, el cambio de ciudad hizo necesario un nuevo pronunciamiento de la plenaria. Con esa votación quedó oficialmente avalada la realización de la ceremonia en la capital vallecaucana.

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