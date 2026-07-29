El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que María Carolina Restrepo Cañavera asumirá la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a partir del inicio de su administración. El nombramiento fue dado a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que explicó las razones para escoger a la nueva funcionaria y trazó parte de los objetivos que espera cumplir la entidad durante el próximo cuatrienio.

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En su publicación, De la Espriella sostuvo que el ICBF debe estar encabezado por personas con experiencia y capacidad técnica para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. El mandatario electo afirmó que la institución necesita una conducción basada en la transparencia y el compromiso con el servicio público, al presentar oficialmente a Restrepo Cañavera como integrante de su gabinete.

Según el comunicado compartido por el equipo del presidente electo, la nueva directora cuenta con más de tres décadas de experiencia en áreas jurídicas, financieras y corporativas. En el mismo documento se señala que ese recorrido profesional será clave para impulsar cambios en una de las entidades con mayor responsabilidad en la atención de la infancia en Colombia.

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Dentro de las prioridades expuestas por De la Espriella aparece una transformación del ICBF enfocada en fortalecer los mecanismos de control y combatir la corrupción. El mandatario electo también habló de promover procesos de contratación transparentes, respaldar el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y ampliar las medidas de protección para la niñez.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”, publicó el mandatario electo

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En el mensaje difundido en ‘X’, el presidente electo resumió esa visión con una frase que acompañó el anuncio del nombramiento: “Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”. La designación se conoce cuando faltan pocos días para la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.

La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del… pic.twitter.com/bkN0OZZJdQ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 29, 2026

Con esta decisión, el gobierno entrante continúa completando el equipo que lo acompañará durante el periodo 2026-2030. De acuerdo con la información entregada en el comunicado oficial, únicamente restan por conocerse los nombres de quienes estarán al frente de los ministerios de Salud y de Ciencia.

Además del anuncio sobre el ICBF, De la Espriella volvió a insistir en una petición relacionada con el acto de posesión presidencial. En otra publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario electo reiteró su solicitud al Congreso de la República para que la ceremonia del 7 de agosto se lleve a cabo en Cali y no en Bogotá.

Según explicó el propio De la Espriella, la propuesta busca rendir homenaje a quienes, en sus palabras, han defendido la democracia y la institucionalidad en esa región del país. El lugar donde se desarrollará la posesión ha sido motivo de discusión en los últimos días, mientras avanzan los preparativos para el cambio de gobierno.

El presidente electo también anticipó que, una vez asuma oficialmente el cargo, el primer Consejo de Seguridad de su administración tendrá lugar en Cali. Con ese anuncio, reforzó el mensaje de que esa ciudad ocupará un lugar central dentro de las primeras decisiones de su mandato, al tiempo que continúa revelando los funcionarios que integrarán su gabinete antes del inicio del nuevo gobierno.

¿Quién es María Carolina Restrepo, nueva directora del ICBF?

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario y medios como La República, cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos jurídicos, financieros y corporativos.

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Administración y Negocios de la Universidad de Harvard y especializaciones en Finanzas Corporativas, Derecho Tributario y Negociación, Conciliación y Arbitraje.

También hizo parte del equipo de empalme del gobierno entrante y, según Caracol Radio, fue jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.