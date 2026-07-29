Previoa a que el Senado decida si la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella podrá llevarse a cabo en Cali, el equipo del presidente electo confirmó el lugar y la hora previstos para la ceremonia, en caso de que la corporación dé luz verde al cambio de sede.

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De acuerdo con la información divulgada por su equipo, el acto protocolario se celebraría el próximo 7 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, uno de los escenarios más grandes de la capital del Valle del Cauca.

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A través de un comunicado, la campaña pidió a los ciudadanos y a los medios de comunicación consultar únicamente la información publicada por sus canales oficiales mientras concluyen los preparativos del evento.

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“Les informamos que nos encontramos ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión. Les agradecemos abstenerse de replicar información que no provenga de los canales oficiales de nuestro equipo, con el propósito de evitar la difusión de información falsa o inexacta. En los próximos días compartiremos el instructivo completo para el proceso de acreditación, así como toda la información logística correspondiente”, señaló el comunicado citado por Noticias Caracol.

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Entre los invitados internacionales confirmados para la ceremonia figura el rey Felipe VI de España. Entretanto, aún no se ha confirmado si, una vez finalice el acto de posesión, Abelardo de la Espriella se desplazará a algún cantón militar como parte de la agenda del 7 de agosto.

La definición sobre el cambio de sede de la posesión quedará en manos del Senado, que deberá votar la propuesta para determinar si el acto presidencial se llevará a cabo en Cali o si permanecerá en Bogotá.

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