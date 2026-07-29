Uno de los países que tendrá en la mira el nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella será El Salvador, presidido por Nayib Bukele. Frente a la relación que mantendrá Colombia con esa nación centroamericana en la nueva etapa que comenzará el próximo 7 de agosto, se dieron a conocer las primeras directrices oficiales que marcarán la agenda bilateral.

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Desde el equipo de prensa del mandatario electo señalaron que la administración trabajará para convertir la relación comercial con El Salvador en una fuente de nuevas oportunidades para las empresas, los emprendedores y los trabajadores colombianos. Esta visión fue plasmada formalmente durante la reunión sostenida por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

El encuentro permitió establecer una ruta de trabajo orientada a identificar nuevos espacios para los productos y servicios nacionales, promover proyectos de inversión y facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en el intercambio bilateral. Asimismo, los equipos técnicos revisarán los mecanismos contemplados en el acuerdo comercial vigente desde 2010, con el objetivo de aprovechar las posibilidades de ampliación previstas dentro de este instrumento y responder a las necesidades actuales de ambos mercados.

La agenda priorizará la generación de resultados concretos para el aparato productivo colombiano, enfocándose especialmente en la industria, la agroindustria, el turismo y los sectores con capacidad de crear empleo e ingresos. Adicionalmente, se destacó que la política comercial del nuevo gobierno promoverá la apertura de mercados y el fortalecimiento de la producción nacional.

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Por su parte, el ministro designado Mauricio Gómez Amín detalló los alcances del encuentro a través de sus redes sociales, destacando que por instrucción del presidente electo se avanza en el fortalecimiento de la integración regional para impulsar el comercio, la inversión, el turismo, el crecimiento de las pymes y la generación de empleo, consolidando una alianza estratégica de beneficio mutuo para ambas naciones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.